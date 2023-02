Lufthansa lancia le Green Fares: il nuovo modo di viaggiare

Fonte: iStock Cosa sono le Green Fares

Viaggiare in aereo è senza dubbio molto comodo: questo mezzo di trasporto permette di volare da un capo all’altro del mondo in una manciata di ore, risparmiando tantissimo tempo. Ciò ha rivoluzionato il nostro modo di spostarci, ma ad un prezzo abbastanza importante. L’aereo è infatti un mezzo ad alto impatto ambientale, e solo negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi in avanti tali da poter effettivamente ridurre l’impronta di carbonio che ciascuno di noi lascia quando sale a bordo. Lufthansa ha deciso di fare qualcosa in più: è la prima compagnia a lanciare le Green Fares, scopriamo di che cosa si tratta.

Che cosa sono le Green Fares

Il Gruppo Lufthansa, di cui fanno parte le compagnie aeree Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss, Edelweiss Air, Eurowings Discover e Air Dolomiti, ha annunciato una grande novità: a partire dal 15 febbraio 2023, i suoi passeggeri possono acquistare le nuove Green Fares, tariffe ideate per poter viaggiare in modo sostenibile. Queste tariffe sono attualmente applicate su circa 730mila voli annui in Europa, ma anche verso Paesi quali il Marocco, l’Algeria e la Tunisia. Disponibili sia per la classe Business che per quella Economy, si acquistano online sui siti delle compagnie aeree che hanno aderito.

L’idea alla base della nascita delle Green Fares è di ridurre le emissioni di CO2 e di compensare quelle per cui non possiamo ancora fare nient’altro. Acquistando una tra le tariffe Economy Green e Business Green, i passeggeri contribuiranno direttamente ad un viaggio più ecologico: il prezzo include infatti l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), che ridurranno le emissioni di CO2 del 20%. Il restante 80% verrà invece compensato con un contributo equivalente che verrà destinato a progetti di qualità per la tutela del clima.

Oltre al vantaggio per l’ambiente, le Green Fares garantiscono tutti gli altri servizi offerti rispettivamente dall’Economy e dalla Business Class. In aggiunta, i passeggeri potranno avere maggiore flessibilità per i cambi, un’opzione di riprenotazione gratuita e un 20% in più di miglia status e miglia premio. “Le Green Fares sono già state testate con successo lo scorso anno per i voli da Danimarca, Svezia e Norvegia” – ha affermato Harry Hohmeister, consigliere del CDA di Lufthansa Group – “Ciò ha dimostrato che la domanda di offerte di viaggio più sostenibili è in aumento”.

Come viaggiare in maniera sostenibile

Scegliere le Green Fares è un ottimo modo per viaggiare in maniera sostenibile, ma non è certo l’unico. Ci sono molti stratagemmi che possiamo adottare per tutelare l’ambiente anche durante le nostre vacanze. A partire dalla scelta del mezzo di trasporto: il treno è un’opzione che offre un minor impatto ambientale, oltre che una bellissima esperienza da vivere. E una volta giunti a destinazione, possiamo spostarci a piedi o in bici, scegliendo i mezzi pubblici per raggiungere i posti più lontani.

Un’altra idea per promuovere la sostenibilità consiste nel partire in bassa stagione ed evitare così di alimentare il fenomeno dell’overtourism, che sta danneggiando molti luoghi meravigliosi. Altri piccoli gesti che possiamo compiere per viaggiare in modo ecofriendly sono l’attento riciclo di ogni nostro scarto, l’acquisto di prodotti locali e il sostegno alle comunità presso cui siamo in visita. Inoltre possiamo evitare di utilizzare prodotti monouso, che sono tra i più inquinanti e rappresentano un enorme spreco di plastica.