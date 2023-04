Notti incantate a testa in su: il cielo di maggio dà spettacolo

Fonte: iStock Gli eventi nel cielo di maggio

È una primavera straordinaria, quella che stiamo vivendo adesso, fatta di fioriture magiche e strabilianti che incantano e stordiscono i sensi. Tutto merito di Madre Natura che, come il più esperto dei pittori, sta colorando il mondo che abitiamo.

Il pianeta si è così trasformato nel palcoscenico di spettacoli incredibili che vanno in scena sotto i nostri occhi e che lasciano senza fiato. Ma non sono gli unici perché anche il cielo ha deciso di regalarci un fitto calendario di eventi destinato a illuminare le nostre serate di primavera.

Con l’arrivo di maggio, infatti, sono previsti alcuni dei più attesi spettacoli celesti di questo 2023, gli stessi che promettono notti incantate. Mettetevi comodi e rivolgete lo sguardo verso l’alto: lo show ha inizio.

La Luna Piena dei Fiori e l’eclissi lunare

A inaugurare il fitto calendario di eventi che si terranno nel cielo del mese di maggio sarà il nostro satellite naturale. Torna, infatti, l’attesissima Luna Piena dei Fiori, nome scelto dai nativi americani per celebrare le grandi fioriture di questo periodo.

Lo show è previsto per il 5 maggio, subito dopo il tramonto. E anche se non si tratta di una SuperLuna, il plenilunio in questione ci regalerà uno spettacolo davvero magico. Proprio in quella data, infatti, si verificherà anche un’eclissi lunare parziale che ci permetterà di osservare un lieve oscuramento del disco lunare. Il consiglio è quello di puntare gli occhi al cielo alle ore 19:24, momento nel quale l’eclissi entrerà nel vivo dello show.

Trascorsa la prima settimana di maggio, la Luna resterà protagonista del cielo, ma non sarà più sola. Nella notte tra il 12 e il 13, infatti, il nostro satellite naturale sarà più vicino che mai a Saturno. I due astri sembreranno come abbandonati in un magico e suggestivo abbraccio che illuminerà la costellazione dell’Acquario.

Il 17 maggio, invece, la Luna incontrerà Giove, prima di danzare insieme a Venere il 23 del mese. L’ultima congiunzione, invece, è prevista per il 24: a dare spettacolo, in questo caso, saranno il nostro satellite naturale e il Pianeta rosso (Marte) nella costellazione del Cancro.

Le stelle cadenti illumineranno il cielo di maggio

Non solo Luna e Pianeti, a illuminare le nostre notti di primavera ci saranno anche le stelle cadenti. Un’occasione, questa, che ci permetterà di sussurrare i desideri ad alta voce. A dare spettacolo saranno le eta Aquaridi, lo sciame meteorico scaturito dalla Cometa di Halley.

Le stelle cadenti saranno visibili in realtà tutto il mese, soprattutto nell’emisfero australe. In Italia, invece, saranno osservabili soprattutto dal 3 al 10 maggio, giorni in cui è atteso il picco massimo delle eta Aquaridi. Purtroppo, la presenza della Luna piena, non renderà facile l’avvistamento, ma ci saranno altre occasioni per esprimere i desideri.

Secondo gli esperti dell’UAI (Unione Astrofili italiani), il cielo di maggio sarà popolato da altre correnti meteoriche di origini diverse che faranno capolino durante tutto il mese.

Il consiglio, per garantirsi i migliori avvistamenti, è come sempre quello di raggiungere luoghi bui e privi di inquinamento luminoso. Il fitto calendario di eventi di maggio potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per andare alla scoperta delle destinazioni più popolari dell’astroturismo.