iStock Vista su Nora, il sito archeologico che abbraccia il mare

In Sardegna, tra le onde placide del golfo di Pula e i silenzi sospesi della storia, Nora incassa un riconoscimento che ne consolida definitivamente il prestigio: il Travel Experience Award 2025 la incorona “miglior esperienza turistica italiana”. Un titolo non solo simbolico, ma capace di fotografare l’evoluzione di un sito archeologico che, negli ultimi anni, ha trasformato il concetto stesso di visita culturale. Non si parla più di un semplice percorso tra rovine romane e mosaici d’epoca: Nora è diventata un racconto a cielo aperto, un intreccio di identità, paesaggio e memoria capace di restituire ai visitatori un’esperienza che resta impressa.

Il premio arriva in un momento di forte crescita. L’interesse per il sito è aumentato in modo costante, sia sul mercato italiano sia su quello internazionale e oggi l’area di Pula vede consolidarsi la sua posizione come una delle destinazioni culturali più affascinanti del Mediterraneo. Nora punta a diventare non solo una tappa, bensì il motivo stesso del viaggio. A dare ulteriore peso al riconoscimento è stata la vittoria anche del Premio del Pubblico, grazie al video di candidatura che ha saputo raccontare Nora con immagini potenti e una narrazione capace di emozionare.

Cos’è il Travel Experience Award che premia Nora

Il Travel Experience Award è uno dei riconoscimenti più significativi nel panorama del turismo esperienziale in Italia. Istituito dalla Bitesp di Venezia, ha l’obiettivo di promuovere le realtà che, sul territorio nazionale, riescono a innovare, emozionare e valorizzare l’identità locale. È un premio che non si limita a celebrare chi eccelle ma costruisce visibilità e mette in luce i territori che sanno raccontarsi in modo autentico.

A differenza di molti altri riconoscimenti del settore, il Travel Experience Award è pensato tanto per gli enti pubblici quanto per i privati: hotel, DMO, guide turistiche, associazioni culturali, fornitori di esperienze e persino startup del turismo. Le categorie spaziano dal turismo culturale all’outdoor, dall’enogastronomico allo sportivo, dal wellness ai cammini, fino alle esperienze sostenibili, innovative o con “effetto wow”.

Il processo di selezione combina due elementi: un Video Contest aperto agli utenti web, che votano i video più coinvolgenti e una valutazione tecnica affidata a giornalisti e professionisti del settore.

Nora, sito da visitare e luogo da vivere

Per chi non la conosce, Nora è uno dei siti archeologici da non perdere quando si viaggia nel Mediterraneo. Nora sorge su una piccola penisola affacciata sul mare di Pula, nel Sud della Sardegna, in un punto dove persino la terra sembra sfumare nell’azzurro. La sua storia è un mosaico di civiltà: nasce come insediamento fenicio, passa attraverso il dominio punico e vive il suo massimo splendore in epoca romana.

Le testimonianze sono ancora leggibili: resti di templi, mosaici perfettamente conservati, ville patrizie, strade basolate, terme, un acquedotto e soprattutto un teatro romano che si apre direttamente sul mare, considerato uno dei più scenografici d’Italia.

iStock

In alcuni punti, la città antica sembra continuare sotto il livello del mare, creando quel suggestivo effetto di “Nora sommersa” che da decenni alimenta ricerche archeologiche e immaginario collettivo. Negli ultimi anni, questo patrimonio millenario è stato al centro di un processo di valorizzazione che ha cambiato il modo in cui Nora viene raccontata. Non più un semplice luogo da esplorare in autonomia, ma un’esperienza che unisce storia, paesaggio e narrazione.

Dalle visite guidate immersive alle passeggiate al tramonto, dalle attività per famiglie alle iniziative culturali estive, il sito si è trasformato in un teatro della memoria dove ogni pietra diventa voce.