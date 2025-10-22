Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF La Sardegna tra le mete consigliate dalla Lonely Planet-ì per il 2026

Come ogni anno, la Lonely Planet seleziona le mete di viaggio dove andare nel 2026. Ne ha scelte 25 in tutto il mondo e tra queste ce n’è anche una italiana ed è la Sardegna.

Perché visitare la Sardegna nel 2026

Secondo Lonely Planet, la nostra isola è tra le 25 mete da visitare assolutamente il prossimo anno e le motivazioni sono diverse. Spiegano, infatti, gli esperti che le spiagge incontaminate della Sardegna attraggono milioni di visitatori ogni anno, ma le sue ricchezze naturali e culturali si estendono ben oltre la costa punteggiata di ombrelloni che i turisti ambiscono durante i mesi estivi.

“Plasmata dalla sua posizione nel cuore del Mediterraneo, la Sardegna si distingue dall’Italia continentale con un’identità distintiva che noterete non appena sbarcati su quest’isola scarsamente popolata”, scrive la guida.

iStock

“Il sardo, una lingua a rischio di estinzione riconosciuta come una delle 12 lingue minoritarie protette in Italia, è parlato accanto alla lingua di Alghero, di influenza catalana, eredità delle conquiste aragonesi medievali e per questo anche chiamata la piccola Barcellona della Sardegna. La diversità linguistica offre un’introduzione al carattere della regione, ma non tutte le tracce della complessa storia della Sardegna sono insignificanti”, dà la guida come altra motivazione.

Inoltre, “Gli appassionati di archeologia rimarranno meravigliati dalle migliaia di nuraghi, strutture in pietra dell’età del bronzo uniche in Sardegna. Il nuraghe Su Nuraxi, patrimonio mondiale dell’Unesco, è il luogo migliore per approfondire l’oscura civiltà nuragica”, è l’altra ragione per cui la Sardegna è una delle mete consigliate per il prossimo anno.

Le attrazioni della Sardegna seocndo Lonely Planet

Le attrazioni naturali della Sardegna sono altrettanto varie. A un paio d’ore di distanza l’una dall’altra, la tanto pubblicizzata Costa Smeralda attira celebrità nei suoi resort di lusso e negli yacht club, mentre l’isola dell’Asinara, un tempo carcere di massima sicurezza, è ora un paradiso faunistico disabitato per gran parte dell’anno.

iStock

Questo è il luogo ideale, secondo la Lonely, per godersi lo snorkeling, le immersioni e la speleologia lungo la costa oppure per esplorare l’entroterra meno conosciuto percorrendo un sentiero, come i 500 chilometri del Cammino di Santa Barbara o pedalando lungo uno dei nuovi percorsi in fase di sviluppo nell’ambito del cambiamento infrastrutturale della regione verso la sostenibilità.

Sebbene sia affollata d’estate, la Sardegna rivela la sua ospitalità e le sue meraviglie nascoste nella più tranquilla bassa stagione, diventando una meta indimenticabile per i viaggiatori in cerca di relax e di scoperta.