Chi sogna di trasferirsi all’estero e iniziare una nuova vita dovrebbe consultare la classifica dei migliori Paesi in cui immigrare nel 2025 per vivere bene

Il sogno di cambiare vita, trasferirsi, spostarsi in un luogo in cui c’è più lavoro e maggiori opportunità di crescita professionale o semplicemente una qualità di vita migliore. È il desiderio di molti giovani, ma non solo. Sono tante le persone che ogni anno decidono di mettere le proprie cose all’interno degli scatoloni e cambiare Paese. Ma quali sono i migliori Paesi in cui immigrare nel 2025? Remitly ha condotto un’indagine analizzando diversi fattori per ogni località a partire da servizi, costi, tenore di vita e tanto altro per indicare quali sono le opzioni migliori.

La classifica dei Paesi migliori in cui immigrare nel 2025

Economia, sicurezza, qualità della sanità, opportunità di lavoro, digitalizzazione sono solo alcuni dei fattori analizzati per poter comprendere quale possa essere la migliore opzione per chi cerca i Paesi in cui immigrare nel 2025 per migliorare la propria quotidianità. A guadagnare il primo posto? L’Islanda, il paradiso nordico ottiene il punteggio più alto analizzando la media dei salari tra i più alti d’Europa e del mondo, offrendo poi numerosi servizi (sanità, istruzione, trasporti) e una buona qualità di vita. Marcia in più? L’aspetto green: è un esempio di sostenibilità.

Al secondo posto brilla la Svizzera: la nazione al confine con l’Italia è spesso presa di mira da Expat che ne conoscono i potenziali economici. La nazione, con scenari naturali incantevoli, si fa notare per la qualità di vita e gli stipendi piuttosto elevati. L’ambiente è sicuro, i livelli di benessere sono alti e di pari passo va la felicità. Tra i punti di forza i sistemi di trasporti pubblici e l’efficienza dei collegamenti.

Terzo posto per il Lussemburgo. Il piccolo stato dinamico dal punto di vista economico non ha una grande estensione, ma mostra alti livelli di sicurezza e una serenità da parte di chi ci vive. Stabilità e benessere contraddistinguono la nazione, che si è fatta notare per essere il primo stato in cui il trasporto pubblico è diventato completamente gratuito. Motivo in più per sceglierlo? Il tasso di criminalità è tra i più bassi d’Europa.

Di seguito la classifica completa:

Islanda Svizzera Lussemburgo Norvegia Emirati Arabi Uniti Irlanda Stati Uniti Danimarca Paesi Bassi Australia Germania Finlandia Singapore Svezia Canada Austria Belgio Giappone Regno Unito Nuova Zelanda Spagna Thailandia Francia Corea del Sud Slovenia Estonia Polonia Portogallo Arabia Saudita Italia Lituania Kuwait Ungheria Cipro Romania Croazia Lettonia Grecia Bulgaria Oman Cina Kazakistan Serbia Malta Uruguay Azerbaigian Indonesia Filippine Moldavia Uzbekistan Malesia Messico Bosnia ed Erzegovina Algeria Costa Rica Sri Lanka Panama Georgia Brasile Ecuador Armenia Albania Macedonia del Nord Tunisia Cile Giordania Guatemala Bangladesh Cuba Bolivia Colombia Pakistan Argentina Repubblica Dominicana India Nepal Perù Marocco Sudafrica Kenya Nigeria Iraq

I 10 Paesi più smart con la migliore connessione

La nostra quotidianità e molte professioni si svolgono proprio grazie ad una connessione internet stabile. Per comunicare, intrattenersi e lavorare abbiamo bisogno di una connettività rapida. Alcuni Paesi si distinguono per infrastrutture digitali avanzate, una soluzione smart più innovativa e una velocità media di banda superiore alla media. A trionfare? Islanda, Danimarca e Paesi Bassi.

Ecco la top 10 delle nazioni più smart ideali per lo smart working:

Islanda Danimarca Paesi Bassi Francia Corea del Sud Stati Uniti Svizzera Uruguay Svezia Canada

I Paesi con il migliore sistema sanitario 2025

Non possiamo pensare solo al costo della vita. La sanità pubblica è un fattore estremamente rilevante quando ci si trasferisce in una nuova città e nazione. Un sistema sanitario efficiente tutela e garantisce sicurezza e tranquillità. A trionfare su tutti la Corea del Sud con una solida rete di infrastrutture, seguita poi dall’Australia e dal Canada. In Europa, sono invece Svezia e Germania a brillare.

Ecco la top 10 dei luoghi con punteggi migliori per qualità della sanità:

Corea del Sud Australia Canada Svezia Germania Paesi Bassi Norvegia Irlanda Stati Uniti Svizzera

Le mete migliori per trasferirsi con la propria famiglia

Chi sceglie di trasferirsi all’estero con la propria famiglia deve sicuramente valutare tra i servizi quello dell’istruzione. Tra le nazioni family friendly con un’ottima istruzione pubblica c’è lo Sri Lanka, che spicca per la combo tra un sistema educativo solido e costi estremamente bassi per la cura dei bambini. Seguono la Svezia e la Norvegia, che garantiscono un’istruzione di alta qualità e servizi efficienti per le famiglie, seppur con spese per la cura dell’infanzia più elevate. Nuova Zelanda e Islanda completano la top five, offrendo standard educativi eccellenti, ma con costi più elevati per i servizi all’infanzia. Anche la Germania e la Finlandia si confermano ottime scelte per le famiglie grazie ai loro sistemi scolastici rinomati, pur con spese annuali più alte.

Tra i 10 Paesi con una migliore istruzione pubblica troviamo:

Sri Lanka Svezia Norvegia Nuova Zelanda Islanda Germania Finlandia Danimarca Australia Stati Uniti

I 10 Paesi in cui si vive più felici nel 2025

Uno dei motivi che spinge le persone a trasferirsi lontani dal proprio Paese natale? La ricerca della felicità. Per poter garantire benessere, qualità della vita e supporto sociale si dovrebbe scegliere una meta tra queste 10, a partire dalla Finlandia, che si conferma il più sereno al mondo mantenendo il primato per il settimo anno di fila. Subito dopo troviamo la Danimarca e l’Islanda, seguite da altre nazioni europee come Svezia, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo e Svizzera.

Ecco la top 10 dei Paesi in cui si vive più felici:

Finlandia Danimarca Islanda Svezia Paesi Bassi Norvegia Lussemburgo Australia Svizzera Nuova Zelanda

Le 10 nazioni in cui il costo della vita è più basso

La qualità dei servizi è importante, ma altrettanto rilevante è il costo della vita. Ecco perché l’analisi punta l’attenzione sui 10 Paesi con spesa pro-capite più bassa, adatti quindi solamente a chi ha un buon potere d’acquisto, ma anche a chi ha uno stipendio più basso e vuole alzare il proprio tenore di vita. Al primo posto il Bangladesh, dove il costo è più basso di tutto il resto del mondo. Seguono poi l’Arabia Saudita e il Pakistan per poi trovare al quarto gli Emirati Arabi Uniti. Quasi sorprende trovare invece gli Stati Uniti al quinto posto.

Scopri i 10 Paesi con il costo della vita più basso: