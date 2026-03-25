Nella classifica 2026 dei posti più belli del mondo ci sono due nuove meraviglie italiane

Nella classifica 2026 dei 51 posti più belli del mondo di Time Out compaiono 2 nuove perle italiane, simbolo di storia e bellezza eterna

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Angelica Losi

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Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Nella classifica 2026 dei posti più belli del mondo ci sono due nuove meraviglie italiane
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La meravigliosa spiaggia di Capo Testa

Il Time Out ha aggiornato la sua lista dei posti più belli del mondo del 2026, portandola a 51 mete. E tra le new entry ci sono altri 2 posti italiani che forse non vi aspettate. Non Roma, non la Costiera Amalfitana, non Venezia. Bologna e la Sardegna… una città e un promontorio di granito nel nord dell’isola sono entrate nella classifica che ogni anno il magazine britannico dedica alle meraviglie del pianeta. 4 italiane in tutto, considerando le due già presenti l’anno scorso e riconfermate.

Città Vecchia, Bologna

Ci sono centinaia di centri storici in Europa. Forse migliaia. Eppure quello di Bologna, secondo il Time Out, li batte tutti. Il centro medievale ha un fascino tutto suo, pur non essendo il classico museo a cielo aperto. Il luogo vivo vede le macellerie storiche affiancate alle librerie, le trattorie che servono la pasta come si deve e quei chilometri di portici color terracotta che cambiano faccia con la luce del pomeriggio. La rivista britannica consiglia una passeggiata nel mercato del Quadrilatero per capire davvero cosa vuol dire il ritmo quotidiano bolognese.

C’è anche un dettaglio che il Time Out segnala, quasi come dritta da insider: a Piazza Santo Stefano, alzando gli occhi sul Palazzo Salina Amorini Bolognini, si vedono delle teste affacciate dai vuoti della facciata superiore. Una di esse ha le corna.

La città vecchia di Bologna
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Bologna e la sua città vecchia ricca di fascino

Capo Testa, Sardegna

Capo Testa è un promontorio in granito simbolo della Sardegna; le rocce enormi levigate da millenni di vento emergono dal verde e la rivista le descrive come “a forma di bolla” richiamando il paesaggio lunare. Dal belvedere di Antina Vedetta si abbraccia la scena intera: le scogliere grigie, il mare che cambia colore a seconda dell’ora, e in basso la spiaggia di Cala Francese.

Capo Testa in Sardegna
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Capo Testa è nella classifica dei posti più belli al mondo

Le mete italiane confermate anche nel 2026

Lo scorso anno i posti più belli al mondo secondo il Time Out erano 44 ma ci sono state delle new entry tanto che la classifica è arrivata a contarne 51. Oltre alle 2 novità italiane, ci sono due conferme: il Parco Nazionale dello Stelvio e la Puglia con meraviglie barocche come Lecce o l’incanto dei trulli di Alberobello.

La classifica dei 51 posti più belli al mondo

Ecco la classifica completa:

  1. Picos de Europa, Spagna
  2. Komodo National Park, Indonesia
  3. New York City, Stati Uniti
  4. Douro Valley, Portogallo
  5. Big Sur, Stati Uniti
  6. Ullswater, Inghilterra
  7. Bologna, Italia
  8. Capo Testa, Italia
  9. Victoria Falls, Zambia/Zimbabwe
  10. Punakha Valley, Bhutan
  11. Valletta, Malta
  12. Disko Island, Groenlandia
  13. Brecon Beacons, Galles
  14. Red Rocks Amphitheatre, Stati Uniti
  15. Choquequirao, Perù
  16. New Forest, Inghilterra
  17. Hà Giang, Vietnam
  18. Lakeland, Finlandia
  19. Lillafüred, Ungheria
  20. West Cork, Irlanda
  21. Altiplano, Bolivia
  22. Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
  23. Kópavogur, Islanda
  24. Plitvice Lakes National Park, Croazia
  25. Highlands, Scozia
  26. Dakhla, Sahara Occidentale
  27. Kotor Bay, Montenegro
  28. Zhangye National Geopark, Cina
  29. Storms River, Sudafrica
  30. Elephant Rock, Islanda
  31. Bacalar, Messico
  32. Stelvio National Park, Italia
  33. Lord Howe Island, Australia
  34. Janjske Otoke, Bosnia ed Erzegovina
  35. Erg Chebbi, Marocco
  36. Three Whale Rock, Thailandia
  37. Paradise Bay, Antartide
  38. Milford Sound, Nuova Zelanda
  39. Koh Rong Samloem, Cambogia
  40. Ella, Sri Lanka
  41. Maria Island National Park, Australia
  42. Ocho Rios, Giamaica
  43. Puglia, Italia
  44. Cavendish Beach, Canada
  45. Perito Moreno Glacier, Argentina
  46. Kyoto, Giappone
  47. Samarcanda, Uzbekistan
  48. Savannah, Stati Uniti
  49. Jaipur, India
  50. Hormuz Island, Iran
  51. Hoi An, Vietnam

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