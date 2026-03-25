Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La meravigliosa spiaggia di Capo Testa

Il Time Out ha aggiornato la sua lista dei posti più belli del mondo del 2026, portandola a 51 mete. E tra le new entry ci sono altri 2 posti italiani che forse non vi aspettate. Non Roma, non la Costiera Amalfitana, non Venezia. Bologna e la Sardegna… una città e un promontorio di granito nel nord dell’isola sono entrate nella classifica che ogni anno il magazine britannico dedica alle meraviglie del pianeta. 4 italiane in tutto, considerando le due già presenti l’anno scorso e riconfermate.

Città Vecchia, Bologna

Ci sono centinaia di centri storici in Europa. Forse migliaia. Eppure quello di Bologna, secondo il Time Out, li batte tutti. Il centro medievale ha un fascino tutto suo, pur non essendo il classico museo a cielo aperto. Il luogo vivo vede le macellerie storiche affiancate alle librerie, le trattorie che servono la pasta come si deve e quei chilometri di portici color terracotta che cambiano faccia con la luce del pomeriggio. La rivista britannica consiglia una passeggiata nel mercato del Quadrilatero per capire davvero cosa vuol dire il ritmo quotidiano bolognese.

C’è anche un dettaglio che il Time Out segnala, quasi come dritta da insider: a Piazza Santo Stefano, alzando gli occhi sul Palazzo Salina Amorini Bolognini, si vedono delle teste affacciate dai vuoti della facciata superiore. Una di esse ha le corna.

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Capo Testa, Sardegna

Capo Testa è un promontorio in granito simbolo della Sardegna; le rocce enormi levigate da millenni di vento emergono dal verde e la rivista le descrive come “a forma di bolla” richiamando il paesaggio lunare. Dal belvedere di Antina Vedetta si abbraccia la scena intera: le scogliere grigie, il mare che cambia colore a seconda dell’ora, e in basso la spiaggia di Cala Francese.

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Le mete italiane confermate anche nel 2026

Lo scorso anno i posti più belli al mondo secondo il Time Out erano 44 ma ci sono state delle new entry tanto che la classifica è arrivata a contarne 51. Oltre alle 2 novità italiane, ci sono due conferme: il Parco Nazionale dello Stelvio e la Puglia con meraviglie barocche come Lecce o l’incanto dei trulli di Alberobello.

La classifica dei 51 posti più belli al mondo

Ecco la classifica completa: