La classifica stilata dal Wellbeing Research Centre dell’ Università di Oxford – annualmente pubblicata in concomitanza con la Giornata Internazionale della Felicità delle Nazioni Unite – prende in esame oltre 140 nazioni e valuta diversi fattori chiave : supporto sociale, aspettativa di vita, libertà individuale e percezione della corruzione.

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Finlandia prima per 9 anni consecutivi

La Finlandia si conferma ancora una volta il Paese più felice al mondo, mantenendo il primo posto nel World Happiness Report 2026 per il nono anno consecutivo.

Alla base di questo primato c’è un modello sociale consolidato, fondato su fiducia, uguaglianza e servizi pubblici efficienti. La capitale Helsinki rappresenta un esempio concreto di come questi principi si traducano nella vita quotidiana.

Uno degli aspetti più interessanti del Report 2026 riguarda l’attenzione verso le nuove generazioni e l'uso dei social media. La Finlandia e Helsinki hanno introdotto politiche specifiche per promuovere un uso più consapevole della tecnologia: nelle scuole, ad esempio, l’utilizzo degli smartphone è stato limitato durante le lezioni per favorire concentrazione, socialità e attività fisica. Parallelamente, il sistema educativo punta molto sull’alfabetizzazione digitale, insegnando ai giovani a utilizzare i media in modo critico e responsabile.

Insegnanti altamente qualificati e ambienti scolastici inclusivi contribuiscono a creare un senso diffuso di sicurezza tra le famiglie, elemento fondamentale per il benessere collettivo come afferma Daniel Sazonov, sindaco di Helsinki.

Un altro pilastro è rappresentato dalla pianificazione urbana. Helsinki è progettata per essere vivibile e accessibile: servizi essenziali, scuole e aree verdi sono facilmente raggiungibili, rendendo la quotidianità più semplice e meno stressante. Oltre il 40% della superficie cittadina è costituito da spazi verdi, e la natura è sempre a portata di mano.

Lo stile di vita attivo è parte integrante della cultura locale. I residenti si muovono in ogni stagione: tra piste ciclabili, sport all’aria aperta e attività invernali, il movimento è incentivato in modo naturale. Anche il contatto costante con il mare e le foreste contribuisce a migliorare la qualità della vita.

Infine, non manca un elemento simbolico della cultura finlandese: la sauna, considerata non solo un momento di relax, ma anche uno spazio di disconnessione dal mondo digitale.

Dove si posiziona l'Italia

Nel World Happiness Report 2026, l’Italia si colloca al 38° posto, una posizione che riflette un equilibrio tra punti di forza e criticità strutturali.

Se da un lato il Paese offre un’elevata qualità della vita sotto il profilo culturale, paesaggistico e gastronomico, dall’altro continua a scontare alcune fragilità. Tra queste, un livello di fiducia nelle istituzioni più basso rispetto ai Paesi in cima alla classifica e una percezione meno stabile delle opportunità economiche.

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I 25 Paesi più felici al mondo nel 2026

Ecco la classifica dei primi 25 Paesi più felici secondo il World Happiness Report 2026: