Il Paese più felice del mondo (nonostante la Dolce Vita) non è l’Italia

Il World Happiness Report 2026 rivela i Paesi più felici del mondo: un primo posto stabile per nove anni, tantissime sorprese e l’Italia fuori dalla top 25

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato:

Il Paese più felice del mondo (nonostante la Dolce Vita) non è l’Italia
iStock
Vista del centro urbano di Helsinki

Il World Happiness Report 2026 – Rapporto Mondiale sulla Felicità – ha svelato la nuova classifica dei Paesi più felici al mondo.

La classifica stilata dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford – annualmente pubblicata in concomitanza con la Giornata Internazionale della Felicità delle Nazioni Unite – prende in esame oltre 140 nazioni e valuta diversi fattori chiave: supporto sociale, aspettativa di vita, libertà individuale e percezione della corruzione.

Per quanto riguarda l’Italia, il Paese si posiziona al 38° posto, rimanendo fuori dalla top 25.

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Viaggi Relax