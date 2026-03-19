La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio stampa Vueling lancia il servizio di intrattenimento gratuito a bordo

Molti viaggiatori, anche quando prendono un volo low cost di breve durata, vogliono rilassarsi guardando un film o una serie Tv. Questo richiede una certa organizzazione per scaricare le puntate necessarie sullo smartphone ed evitare così il vuoto totale d’intrattenimento una volta attivata la modalità aereo.

Alzi la mano chi, almeno una volta, si è ridotto all’ultimo secondo nel gate d’imbarco, sperando che il Wi-Fi dell’aeroporto fosse abbastanza veloce da completare il download prima del decollo.

Ora questo problema sta per scomparire, almeno per chi viaggerà con la compagnia aerea Vueling, che ha appena lanciato un nuovo servizio di intrattenimento a bordo completamente gratuito. Il catalogo di film e serie Tv sarà accessibile direttamente dal telefono e disponibile per tutta la durata del viaggio, senza che sia necessaria una connessione internet attiva o il consumo dei propri dati.

Come cambia l’esperienza sugli aerei Vueling

La vera novità di questa piattaforma, sviluppata in collaborazione con Viasat, è la sua indipendenza dalla connettività esterna. Il sistema si collega direttamente a un server locale presente sul velivolo. Questo significa che la riproduzione è fluida, senza i fastidiosi caricamenti che spesso affliggono il Wi-Fi di bordo tradizionale. Il servizio è già attivo su oltre la metà della flotta e punta a coprire rapidamente il resto degli aeromobili.

Il catalogo attuale offre 18 film adatti a diverse fasce d’età e 23 episodi di 12 serie Tv. Che si tratti di un volo di un’ora o di una tratta più lunga, il passeggero può sempre gestire il proprio tempo in totale autonomia e guardare i film o i programmi che preferisce tra quelli disponibili.

Ma non c’è solo il cinema: per chi ama sapere esattamente dove si trova (e molti di voi, lo sappiamo, lo vogliono sapere durante i viaggi internazionali) la piattaforma include una mappa interattiva della rotta in 3D. Lo strumento permette, come sempre, di seguire il tragitto in tempo reale.

Altri servizi a portata di click

Oltre all’intrattenimento, il portale digitale si propone come un hub di servizi utili per ottimizzare i tempi. Dal proprio sedile è possibile sfogliare il menù di bordo e lo shop, controllando in anticipo prezzi e disponibilità di cibi, bevande e prodotti in vendita.

L’aspetto forse più interessante per chi viaggia per piacere con Vueling, tra le compagnie aeree più sicure del 2026, è l’integrazione con GetYourGuide. Mentre si è ancora in volo, è possibile navigare tra le attività e i tour disponibili nella città di destinazione. Se non avete ancora deciso cosa fare una volta atterrati, potete sfruttare il tempo in quota per prenotare un’esperienza o un biglietto per un museo, migliorando, arricchendo o ampliando il vostro itinerario.

Infine, per chi avesse comunque bisogno di una vera e proprio connessione internet, la compagnia mette a disposizione 15 minuti di accesso gratuito tramite il Wi-Fi di bordo.