Dieci weekend gratuiti tra sport, natura e benessere trasformano Verona e i suoi territori in un palcoscenico olimpico di esperienze inclusive e sostenibili

iStock Ponte di Castelvecchio, Verona

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Verona si prepara a vivere un ruolo di primo piano nel panorama turistico e sportivo internazionale. La città scaligera, che ospiterà la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali il 22 febbraio 2026 e la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Invernali il 6 marzo 2026, entrambe nell’affascinante cornice dell’Arena di Verona, diventa il cuore pulsante di un progetto innovativo dedicato allo sport, al benessere e all’inclusione.

Dal 25 ottobre a dicembre 2025, infatti, la Destination & Verona Garda Foundation lancia “Verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026: sport e benessere come leva di attrattività per Verona e Marchi d’Area”, un’iniziativa strategica promossa dalla Regione del Veneto e cofinanziata con risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo 2025.

L’obiettivo è valorizzare Verona e i suoi territori attraverso almeno dieci weekend gratuiti di esperienze uniche, pensate per turisti italiani e internazionali in cerca di emozioni autentiche.

Weekend gratuiti tra sport, natura e benessere

Il programma dell’iniziativa prevede una ricca offerta di attività all’aperto gratuite, pensate per unire il movimento fisico al contatto con la natura e la scoperta del meraviglioso territorio.

Dalle escursioni in bicicletta lungo i vigneti al trekking tra le colline veronesi, fino alle pratiche di benessere slow e alle immersioni sensoriali nei paesaggi rurali, ogni weekend sarà un’occasione per vivere Verona in modo nuovo e sostenibile.

Non mancheranno ovviamente anche degustazioni enogastronomiche tra le produzioni tipiche locali e momenti di relax che esaltano la vocazione di Verona e dei suoi Marchi d’Area — Lessinia, Soave Est-Veronese, Pianura dei Dogi e Valpolicella — come destinazioni perfette per chi ama l’outdoor e il wellness.

iStock

Come spiega Paolo Artelio, Presidente di Destination Verona Garda, l’iniziativa “vuole fare di Verona e dei suoi Marchi d’Area un palcoscenico vivo dello spirito olimpico, dove sport, benessere e sostenibilità diventano strumenti di scoperta e connessione con il territorio”.

La partecipazione alle attività è semplice e accessibile a tutti: i turisti potranno prenotare gratuitamente le esperienze attraverso il Destination Management System della destinazione entrando nella piattaforma Visit Verona Garda – My Special Needs e selezionando la categoria Accendere lo spirito olimpico.

Accessibilità, inclusione e promozione internazionale

In linea con i valori olimpici e paralimpici, questo progetto dedica grande attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione. Ogni esperienza è pensata per essere fruibile da diverse tipologie di visitatori, comprese famiglie con bambini e persone con esigenze specifiche. Il catalogo riferisce in modo chiaro le caratteristiche di accessibilità, semplificando la scelta dei partecipanti.

Parallelamente a questa iniziativa, Destination Verona Garda Foundation ha messo in campo una strategia comunicativa internazionale: un convegno sulla Legacy turistica post-olimpica, educational press tour e fam trip per buyer e giornalisti rafforzeranno la visibilità di Verona nel mercato globale del turismo outdoor e wellness.

Attraverso questa manifestazione, Verona e i suoi Marchi d’Area consolidano il proprio ruolo di destinazione di eccellenza per il turismo sportivo, sostenibile e inclusivo, proiettandosi verso Milano Cortina 2026 come esempio di accoglienza, innovazione e valorizzazione territoriale.