Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Case colorate sull'isola di Procida, Napoli

Tra le perle del Golfo di Napoli, l’isola di Procida è forse la più autentica e affascinante, ancora in parte lontana dai grandi flussi turistici. Nonostante le sue dimensioni contenute, Procida racchiude una straordinaria varietà di paesaggi costieri, con spiagge di sabbia fine, calette vulcaniche e promontori panoramici che si tuffano nel mare blu. Qui non si trovano stabilimenti affollati o discoteche sul mare, ma luoghi silenziosi e selvaggi, piccoli bar di pescatori e tramonti che tolgono il fiato.

L’isola è perfetta per una vacanza estiva rilassante, a contatto con la natura e la cultura mediterranea. Le spiagge di Procida offrono esperienze diverse: alcune sono adatte alle famiglie, altre ideali per chi cerca tranquillità o vuole esplorare fondali marini. L’accessibilità è varia: ci sono spiagge raggiungibili a piedi dal centro e altre più isolate, nascoste tra la vegetazione.

Spiaggia della Chiaiolella

La spiaggia della Chiaiolella – Ciracciello – situata tra Punta Serra e il promontorio di Santa Margherita Vecchia, è senza dubbio la più lunga e una delle più amate dai visitatori. Si estende per centinaia di metri tra sabbia dorata, dune e mare cristallino, offrendo uno scenario perfetto per una giornata di completo relax. Il fondale è basso per diversi metri dalla riva, rendendola ideale per famiglie con bambini e per chi desidera fare il bagno in sicurezza.

Lungo la spiaggia sono presenti diversi lidi attrezzati, ma ci sono anche tratti liberi per chi preferisce stare per conto proprio. Nelle vicinanze si trovano bar, ristoranti e locali con terrazze sul mare, perfetti per un pranzo a base di pesce fresco o per un aperitivo al tramonto. Dalla spiaggia si ammira l’isolotto di Vivara, collegato a Procida da un ponte pedonale: un’area naturale protetta che vale la pena esplorare.

La Chiaiolella è anche uno dei punti migliori per godere di tramonti spettacolari. Quando il sole cala all’orizzonte e colora il cielo di rosa e arancio, l’atmosfera si fa magica. È facilmente raggiungibile in bus ed è una delle spiagge meglio collegate e servite dell’isola.

Spiaggia del Ciraccio

Fonte: iStock

Proprio accanto alla Chiaiolella si trova la spiaggia del Ciraccio, meno frequentata ma altrettanto suggestiva. È caratterizzata dalla presenza di due grandi faraglioni tufacei che emergono dal mare, regalando uno degli scorci più fotografati di tutta Procida. La sabbia qui è più scura, di origine vulcanica, e conferisce un aspetto selvaggio al paesaggio.

La spiaggia è molto ampia, il che consente di trovare facilmente spazio anche in alta stagione. La presenza di tratti liberi la rende adatta a chi cerca una giornata di mare più autentica e meno strutturata. I fondali sono limpidi e perfetti per chi ama nuotare o fare snorkeling. È anche molto amata dai fotografi per la particolare luce che filtra tra i faraglioni al mattino. Per trascorrere una giornata in tranquillità, lontano dal chiasso, il Ciraccio è la scelta giusta.

Spiaggia della Chiaia

Questa splendida spiaggia è la più centrale dell’isola ed è una delle più affascinanti e appartate. La Chiaia si raggiunge o via mare o attraverso una lunga scalinata (186 gradini) che parte da Piazza Olmo: una discesa faticosa per alcuni, ma ampiamente ripagata dalla vista mozzafiato che si gode una volta arrivati.

La spiaggia è riparata dai venti e gode di un microclima perfetto per prendere il sole in totale relax. Il mare è calmo e limpido, ideale anche per i meno esperti.

Da qui si può ammirare uno dei panorami più iconici di Procida: il porticciolo della Corricella con le sue casette colorate e Terra Murata – il nucleo più antico di Procida – che domina dall’alto. Sulla spiaggia – un’unica grande lingua di sabbia nera – ci sono solo due piccoli stabilimenti alle estremità. È una scelta eccellente per chi desidera una giornata rilassante con un tocco di romanticismo. Nonostante la scalinata, la Chiaia merita assolutamente una visita: è una delle spiagge più “fotogeniche” dell’intera isola.

Spiaggia del Postino (Pozzo Vecchio)

Immortalata nel celebre film “Il Postino” con Massimo Troisi, la spiaggia del Pozzo Vecchio sul versante occidentale dell’isola è entrata nell’immaginario collettivo come simbolo della bellezza malinconica di Procida. È una baia a ferro di cavallo, circondata da scogliere e vegetazione mediterranea, con sabbia scura che ne ricorda l’origine vulcanica e fine tipica di origine vulcanica.

Il mare qui è profondo e trasparente, ideale per chi ama fare il bagno in acque fresche e pulite. Anche nei periodi più affollati, la Spiaggia del Postino conserva un’atmosfera intima e silenziosa. Non ci sono molti servizi, ma questa semplicità è parte del suo fascino.

Si raggiunge facilmente a piedi o in scooter scendendo per la strada che costeggia il cimitero, ed è una delle tappe imperdibili per chi ama il cinema e le ambientazioni poetiche. Un tuffo qui è anche un tuffo nella memoria del grande cinema italiano.

Spiaggia della Lingua

Piccola ma incantevole, la spiaggia della Lingua si trova all’estremità sinistra del porto di Marina Grande. È composta da ciottoli levigati e scogliere che la circondano, regalando scorci pittoreschi e un’atmosfera raccolta. È spesso meno frequentata rispetto alle spiagge più grandi, ed è perfetta per una sosta rapida appena sbarcati sull’isola.

Le acque qui sono sorprendentemente limpide nonostante la vicinanza al porto, e i fondali diventano profondi già a pochi metri dalla riva. Ottima per chi ama nuotare in solitudine, rilassarsi al sole senza troppa confusione e ammirare tramonti indimenticabili. Di fronte si può ammirare la costa di Monte di Procida e il Vesuvio all’orizzonte. Nelle vicinanze ci sono bar, pasticcerie e ristoranti, rendendola comoda anche per uno spuntino. È una spiaggia amata dai locali, spesso ignorata dai turisti frettolosi: un piccolo segreto ben custodito.

Spiaggia della Silurenza

Situata a pochi minuti a piedi dal porto, la Silurenza è una delle spiagge più comode da raggiungere, perfetta per chi visita l’isola in giornata. È una spiaggia di sabbia chiara, con un piccolo promontorio da cui è possibile tuffarsi, noto come la “Roccia Cannone”.

Il mare è calmo e poco profondo, adatto anche ai bambini. Grazie alla sua posizione, riceve sole per gran parte della giornata e regala bei colori specialmente all’alba.

È spesso frequentata da famiglie, anche per la presenza di un lido attrezzato e la vicinanza a negozi e ristoranti.

La Silurenza è un’ottima scelta per un bagno rapido prima di prendere il traghetto o come primo assaggio del mare di Procida appena sbarcati. È un perfetto mix tra praticità e bellezza paesaggistica.

Scogliere del Carbonchio

Nascoste e poco frequentate, le scogliere del Carbonchio sono una delle gemme più selvagge di Procida. Accessibili solo tramite la panoramica in via De Gasperi, da cui parte una discesa ripida, le rende una meta perfetta per chi cerca pace e isolamento. Il fondale è uno dei più profondi di Procida e infatti questo è il posto giusto per praticare la pesca e fare immersioni. Anche per i fotografi, è uno spot davvero suggestivo.

Altre scogliere dell’isola sono: le rocce del Faro, le scogliere di Marina Grande e le rocce di Punta Pizzaco.

Le rocce del Faro

Raggiungibili da via Faro, scendendo dei gradini, le rocce del Faro sono così chiamate per la presenza di un faro. Le rocce del Faro offrono la possibilità di fare il bagno solo ad esperti e temerari. Qui le correnti marine, i venti e le onde delle navi che passano al largo, rendono il bagno non proprio facile. Da qui si può nuotare fino a la punta di Pioppeto.

Isolotto di Vivara: natura, mare e silenzio

Anche se Vivara non è propriamente una spiaggia dove stendersi al sole, vale assolutamente la pena menzionarla tra le esperienze estive più affascinanti di Procida. Si tratta di un piccolo isolotto collegato alla Chiaiolella da un ponte pedonale, oggi parte di una riserva naturale statale. Al momento l’isola di Vivara è chiusa al pubblico.

Vivara – che è ciò che resta di un cratere vulcanico circolare un tempo legato a Procida da una falesia – è un paradiso per gli amanti della natura, dove è possibile fare escursioni guidate lungo sentieri che attraversano macchia mediterranea, antiche rovine e punti panoramici affacciati su acque smeraldo.

I fondali di Vivara sono spettacolari e molto ricchi di piante marine. Perfetti per tutti quelli che amano fare snorkeling e immersioni subacquee.

L’esperienza è perfetta per chi vuole unire mare, natura e cultura in un’unica escursione. Ideale anche per i bambini e per i fotografi.

Fonte: iStock

Procida è una piccola isola solo sulla carta, perché racchiude una varietà di paesaggi e atmosfere che la rendono una delle mete balneari più affascinanti d’Italia. Le sue spiagge, ciascuna con una personalità distinta, offrono a ogni viaggiatore la possibilità di vivere il mare secondo il proprio ritmo.