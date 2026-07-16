Alcuni luoghi sembrano usciti da un romanzo e visti dal vivo ci fanno viaggiare con la fantasia, l’Europa ne custodisce di meravigliosi e proprio per questo European Best Destinations ha stilato una classifica svelando le 17 destinazioni europee da fiaba da visitare assolutamente. La curiosità? L’Italia compare 2 volte con due meraviglie da scoprire.

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Le mete italiane nella classifica

Tra le 17 destinazioni scelte, l'Italia piazza due bandierine in due zone diverse dello Stivale e dell'immaginario: un giardino rinascimentale pieno di mostri di pietra nel Lazio e un santuario sospeso tra cielo e mare in Calabria. Due luoghi molto diversi tra loro, uniti dalla stessa capacità di sorprendere chi li visita per la prima volta.

Il Sacro Bosco di Bomarzo

La prima meta italiana che spicca è il Sacro Bosco di Bomarzo che conquista l’undicesimo posto. La gita fuori porta nel Lazio settentrionale amatissima dai romani ha origini nel Cinquecento quando la costruzione fu commissionata dagli Orsini. Mette in scena un museo di pietra che spunta tra rocce e vegetazione: un elefante che schiaccia un soldato, un drago in lotta con i leoni, e soprattutto la celebre Bocca dell'Orco, un volto mostruoso scavato nella roccia che nasconde al suo interno una stanza. Il parco fu pensato per stupire chi lo attraversava, e a distanza di cinque secoli l'effetto non si è affatto smorzato.

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Tropea e il santuario di Santa Maria dell'Isola

Al sedicesimo posto troviamo il versante calabrese. A conquistare tutti è il santuario Santa Maria dell'Isola, arroccato su uno scoglio nel centro di Tropea. Tutt'intorno, palazzi barocchi un po' sbiaditi dal sole, chiese colorate e antiche dimore nobiliari raccontano un passato aristocratico che il mare non ha mai davvero cancellato. Più in basso, spiagge di sabbia bianca e formazioni rocciose completano un paesaggio che spiega da solo perché Tropea sia entrata nella lista.

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La classifica delle mete europee da fiaba

La classifica delle mete europee da favola stilata da Best European Destinations propone ben 17 meraviglie, 15 oltre alle due italiane già scoperte. Il podio vede al primo posto la Germania con il castello di Eltz, al secondo la Francia con Mont-Saint-Michel, l’isola che segue le maree e al terzo la Spagna con Tossa de Mar e il celebre alcazar della Costa Brava.

Nell'Europa dell'Est, l'ingresso più significativo è quello di Riga, che si aggiudica un posto per la prima volta grazie al centro storico medievale e a uno dei patrimoni Art Nouveau più ricchi del continente. Debutta in classifica anche Craiova, in Romania, sorprendente per i suoi palazzi ottocenteschi e il grande parco Nicolae Romanescu. Completano il quadro il Lago di Bled in Slovenia, con l'isolotto al centro e il castello a picco sull'acqua, i Dark Hedges nordirlandesi, il tunnel di faggi reso celebre da una nota serie tv, il villaggio di Popeye a Malta, costruito negli anni Settanta per un film e mai smontato, Praga con il suo centro storico quasi intonso e Sintra, in Portogallo, dove il Palazzo da Pena e la Quinta da Regaleira regalano un'atmosfera quasi da fiaba gotica.

La classifica completa: