Le 17 mete europee da favola, in classifica ci sono anche due gioielli italiani

La classifica mostra 17 luoghi europei che sembrano usciti da una fiaba: nella classifica trovano spazio anche due destinazioni italiane

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Le 17 mete europee da favola, in classifica ci sono anche due gioielli italiani
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Il santuario di Santa Maria dell'Isola di Tropea premiato

Alcuni luoghi sembrano usciti da un romanzo e visti dal vivo ci fanno viaggiare con la fantasia, l’Europa ne custodisce di meravigliosi e proprio per questo European Best Destinations ha stilato una classifica svelando le 17 destinazioni europee da fiaba da visitare assolutamente. La curiosità? L’Italia compare 2 volte con due meraviglie da scoprire.

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