iStock Ait-Ben-Haddou, Marocco

Il turismo internazionale è tornato a crescere con grande forza dopo gli anni della pandemia, ma alcune destinazioni hanno saputo distinguersi più di altre, registrando aumenti sorprendenti negli arrivi dei visitatori. A rivelarlo sono i nuovi dati del rapporto “Tourism Trends and Policies 2026” dell’OCSE, che analizza la crescita del turismo mondiale confrontando gli arrivi internazionali tra il 2019 e il 2025.

A guidare questa nuova fase dei viaggi sono soprattutto Paesi che hanno investito in infrastrutture, collegamenti aerei, promozione internazionale e nuove attrazioni culturali. In cima alla classifica delle destinazioni turistiche in più rapida crescita troviamo l’Arabia Saudita, seguita da Marocco ed Egitto, protagonisti di un vero boom turistico che sta cambiando gli equilibri del settore.

L’Italia non compare tra le 20 destinazioni con la crescita più rapida degli arrivi internazionali. Pur restando una delle mete turistiche più apprezzate al mondo, il nostro Paese ha registrato un andamento più stabile rispetto ai mercati emergenti che stanno trainando il turismo globale.

Le nuove destinazioni protagoniste

Il successo dell’Arabia Saudita rappresenta uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni. Il Paese ha registrato un incremento del 67% degli arrivi internazionali dal 2019, grazie soprattutto al progetto Vision 2030, il piano strategico che punta a diversificare l’economia oltre il petrolio e a trasformare il Regno in una destinazione turistica globale. L’apertura ai visitatori stranieri, la semplificazione dei visti, il potenziamento delle compagnie aeree e gli investimenti in cultura e intrattenimento hanno favorito una crescita senza precedenti.

A contribuire alla nuova immagine del Paese sono anche luoghi diventati celebri sui social, come l’edificio Maraya ad AlUla, con la sua spettacolare struttura rivestita di specchi, e le tombe di Hegra, patrimonio archeologico caratterizzato dalle antiche costruzioni scolpite nella roccia.

Anche il Nord Africa sta vivendo un periodo di forte espansione turistica. Marocco ed Egitto hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto nella classifica mondiale grazie al miglioramento dei collegamenti aerei e all’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali. Le città storiche, i paesaggi naturali e il patrimonio culturale continuano ad attirare viaggiatori da ogni parte del mondo.

Tra le sorprese della graduatoria spiccano inoltre alcuni Paesi del Sudamerica. Brasile, Colombia e Cile hanno superato con decisione i livelli di visitatori registrati prima della pandemia, confermando il crescente interesse internazionale verso le loro spiagge, le grandi città e gli ambienti naturali.

In Europa la crescita è stata generalmente più graduale, ma alcune destinazioni hanno ottenuto risultati significativi. Norvegia, Serbia, Danimarca, Portogallo e Spagna hanno registrato aumenti importanti, mentre anche Francia e Grecia hanno superato i numeri del 2019. Il Giappone entra nella parte alta della classifica – al sesto posto – grazie anche all’effetto favorevole dello yen debole, che ha incentivato gli arrivi dall’estero.

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La classifica

I dati raccolti dall’OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – mostrano quali sono i Paesi che hanno registrato il maggiore aumento degli arrivi internazionali negli ultimi anni, tra il 2019 e il 2025 (post-pandemia).

Ecco la classifica completa delle 20 destinazioni turistiche che stanno conquistando il mondo con la loro rapida crescita dal 2019.