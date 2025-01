Gli inglesi snobbano Venezia per una meta vicina, ma senza folla

Fonte: iStock Asolo, tra i Borghi più belli d'Italia

L’overtourism sta diventando un problema per molte città italiane, una su tutte Venezia. Qui le bellezze architettoniche passano quasi in secondo piano a causa della folla stipata in Piazza San Marco o sul Ponte di Rialto. Per offrirvi un quadro più chiaro della situazione: secondo uno studio realizzato dai ricercatori dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università di Udine, in un giorno medio dell’anno, il centro storico di Venezia vede il passaggio di oltre 175mila persone.

Gli inglesi, tra i visitatori più assidui in Italia, cominciano quindi a guardare verso altre mete vicine, ma senza folla. Il magazine The Independent, per esempio, ha omaggiato in particolare la cittadina medievale di Asolo, situata a 64 chilometri da Venezia, amata in passato dal poeta e drammaturgo vittoriano Robert Browning, dall’attrice italiana Eleonora Duse e dalla rinomata esploratrice e scrittrice di viaggio Freya Stark, che qui morì e dove si trova la sua ultima dimora.

Le bellezze storiche e architettoniche della “Perla di Treviso”

Asolo è uno dei Borghi più belli d’Italia e conquista con le sue strade tortuose acciottolate, con le splendide ville rinascimentali e con i piacevoli piccoli caffè dove “osservare il mondo che passa”, come hanno scritto nell’articolo pubblicato su The Independent.

Già in epoca romana, Asolo ricopriva un ruolo importante in quanto divenne un “municipium” che aveva giurisdizione fino alla Via Postumia. Durante il Medioevo, tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, sulla cima del Monte Ricco venne costruita la Rocca, ancora oggi considerata il simbolo del borgo e inclusa, insieme alle colline, nel logo dell’Asolo Prosecco e del suo Consorzio.

Oltre alla Rocca, visitabile acquistando un biglietto di 3 euro, è possibile entrare anche il Museo Civico, dove è esposta una collezione dedicata a reperti archeologici, dipinti e sezioni dedicate a Duse, a Stark e a Caterina Cornaro, la regina di Cipro del XV secolo, costretta ad abdicare dai veneziani e in cambio insignita del castello e della città di Asolo.

Asolo è conosciuta anche come la “città dai cento orizzonti” in riferimento ai panorami di cui potrete godere, soprattutto dalla Torre Civica, parte dell’antico castello della regina Caterina Cornaro, che vanta un panorama a 360 gradi che si estende dalla Rocca di Asolo, la fortezza che domina la città, fino al maestoso Monte Grappa.

Prosecco e specialità gastronomiche

Chiunque venga in Italia non può esimersi dallo scoprire una destinazione anche attraverso la sua cucina. Il magazine inglese ha lodato alcune trattorie con specialità cucinate nel forno a legna e viste splendide sulle colline circostanti, ma soprattutto il vino. Asolo è situata nel cuore della regione del Prosecco e sono davvero tante le cantine vinicole da visitare, circondate da vigneti e ulivi.

In particolare, un prodotto d’eccezione del territorio è l’Asolo Prosecco, il quale ha ottenuto lo status di Docg nel giugno 2009, da provare con i classici stuzzichini preparati con ingredienti tipici del territorio.

Asolo è un borgo tutto da scoprire che il magazine inglese ha amato particolarmente, descrivendolo come “un angolo d’Italia bellissimo, incontaminato e tranquillo, in grado di evocare davvero un’epoca passata, sempre più difficile da trovare, sia in Italia che nel resto d’Europa.”