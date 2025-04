Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L'obelisco di Place de la Concorde

Parigi è la città dell’amore e dell’arte e proprio nel suo centro storico custodisce opere e monumenti che hanno tanto da raccontare. Tra questi, al centro della Place de la Concorde svetta un obelisco. Secondo quanto emerso, su di esso è custodito un messaggio segreto rimasto nascosto per oltre tremila anni prima che emergesse dalla pietra per raccontare cosa il faraone volesse dire. A decifrarlo ci ha pensato l’egittologo francese Jean-Guillaume Olette-Pelletier.

Il messaggio segreto studiato sull’obelisco di Parigi

Nel 2020 Olette-Pelletier, professore alla Sorbona, si trovava durante il periodo di lockdown a camminare ai piedi del monumento studiandone ogni frammento. Un luogo per lui importante perché raggiungibile in un chilometro da dove viveva; non si limitava ad osservarlo, lo leggeva. Ogni geroglifico, ogni figura aveva qualcosa da raccontare. Proprio tutto questo tempo a disposizione ha fatto in modo che tra i simboli spiccasse ai suoi occhi una direzione nascosta, un’incongruenza. Uno dei simboli celati era quasi impercettibile: due corna di toro, incastonate nella corona del faraone Ramses II. Da sole, potevano sembrare un dettaglio decorativo e invece avevano molto da raccontare.

Nel 2021 in occasione delle Olimpiadi in Francia è stata montata un’impalcatura per il suo restauro e proprio in quella stesse circostanza lo studioso ottenne l’autorizzazione per salire fino in cima, ad un’altezza di circa 30 metri. Da qui non solo si gode una vista effetto wow su Parigi ma è anche stato possibile iniziare a decifrare ciò che fino a quel momento nessuno aveva mai approfondito. Messaggi criptati erano custoditi nei geroglifici e visibili solo da alcune angolazioni precise. Ai tempi era stato progettato per poter essere letto esclusivamente con lo sguardo dei nobili in arrivo dal Nilo, durante le celebrazioni del dio Amon.

Fonte: iStock

Le iscrizioni non erano semplici decorazioni: erano codici, enigmi sacri. Alcuni messaggi si svelavano solo combinando simboli da facce opposte dell’obelisco; altri erano leggibili solo inclinando lo sguardo. Uno di questi recita: Placate la forza-ka di Amon. Il faraone, con le corna del toro nascoste nella sua corona, si offriva come tramite tra il mondo terreno e quello divino. La scrittura si faceva tridimensionale, viva, con il corpo stesso del re che diventava geroglifico.

L’importanza della scoperta

Un dettaglio sorprendente emerso tra i geroglifici riguarda un cambio di nome: nel secondo anno del suo regno, Ramses abbandona il suo primo titolo per adottare Setepenra, “scelto da Ra”. Il gesto, inciso nella pietra millenaria, rivela la sua volontà di legittimare il proprio potere attraverso il sole, la divinità suprema. La pietra non mente: racconta due momenti diversi, due anime del faraone.

Grazie allo studio del professore Olette-Pelletier sono stati rivelati sette livelli di criptografia geroglifica nascosti nell’obelisco diventati una testimonianza storica davvero rilevante. Il segreto di Ramses II un tempo sospeso tra Luxor e Parigi ora torna a parlare e finalmente non è più un mistero. La scoperta mostra come una sorta di guerra di comunicazione scolpita oltre tremila anni fa sia simbolo di maestria e astuzia tanto da poter essere colta solo dagli occhi più attenti.