La magia del Natale a Disneyland Paris

Dieci chilometri di ghirlande, 11.604 palline di Natale, 78 abeti e un gigantesco albero di Natale alto quanto un palazzo di sette piani addobbato con più di mille decorazioni: sarà questa l’immagine da fiaba che i visitatori che andranno a Disneyland Paris troveranno quest’anno.

Un luogo che in ogni periodo dell’anno catapulta gli ospiti in un mondo magico e che durante le festività natalizie, grazie all’atmosfera incantata, fa vivere momenti indimenticabili. E quest’anno che Disneyland Paris celebra il suo 30° compleanno, i festeggiamenti al parco sono ancora più belli.

L’atmosfera intorno a Main Street, U.S.A., il viale principale che porta alle attrazioni del parco, è meravigliosa da mattina a sera, con le sue luci, i festoni, la musica natalizia e la neve che cade.

Fonte: @Disneyland Paris

Gli show di luci

Oltre allo spettacolo di droni Disney D-Light, studiato appositamente per l’anniversario, si aggiunge Disney Dreams, con fuochi d’artificio, proiezioni, fontane e le più celebri musiche dei film di animazione Disney. Quest’anno, le torrette del Castello della Bella Addormentata nel Bosco sono ancora più scintillanti grazie a una nuova tecnologia LED che permette effetti mai visti prima.

Le parate

Un altro attesissimo ritorno di questa stagione è la sfilata dei carri “Topolino e la sua Parata sfavillante”. con cinque carri colorati e luminosi che celebrano la magia dell’inverno, di giorno e di notte. Ogni carro ha un proprio tema. Topolino e i suoi amici, le bellissime Principesse Disney e, special guest, Babbo Natale sfilano davanti a migliaia di visitatori indossando costumi sfavillanti e, al calar della sera, illumineranno l’albero di Natale.

Fonte: @Disneyland Paris

Gli spettacoli

Topolino e i suoi amici partecipano diverse volte al giorno allo spettacolo musicale “Cantiamo il Natale” dove vengono proposti i

classici canti natalizi. Quest’anno, Minnie ha in serbo una sorpresa: reinterpreterà a modo suo la celebre canzone “All I want for Christmas is… Mickey”.

Le novità di Natale

Poiché non è Natale se non c’è uno chalet in mezzo alla neve, per la prima volta sono stati allestiti tre chalet all’interno del parco, dove fare una sosta ristoratrice al caldo e provare alcune specialità create apposta per il Natale a Disneyland Paris.

Capodanno a Disneyland Paris

Per chi desidera trascorrere la fine dell’anno nel parco è prevista una grande festa. Il 31 dicembre ci sarà infatti una bellissima serata nel

cuore del parco. Sono in programma fuochi d’artificio, attrazioni aperte, festeggiamenti con i personaggi Disney, nuovi spettacoli e tante altre sorprese per celebrare sia l’Anno Nuovo sia il 30° anniversario di Disneyland Paris. La festa inizia alle 20.30 e va avanti fino alle 2 di notte.