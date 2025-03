Il free magazine GATE numero 48 da scaricare

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. Alle pagine44-47 del numero 48 della rivista vi proponiamo un nostro articolo su un city break al Cairo. A poche ore di volo dall’Italia, la Capitale dell’Egitto è la città perfetta per trascorrere un lungo weekend alla scoperta del suo lato antico,

storico e affascinante, ma anche di quello più moderno e dei suoi dintorni, che riservano delle incredibili sorprese. Il motivo più importante per visitare Il Cairo adesso è l’apertura del GEM, il Grand Egyptian Museum che ospita la più grande collezione di reperti dell’antico Egitto.

Ma nella rivista vi diamo anche qualche consiglio per gite fuori porta da fare in Italia, dal labirinto più grande del mondo, alle dimore storiche da scoprire in Piemonte fino al cammino lungo la Via degli Dei che si snoda tra i paesaggi più suggestivi dell’Appennino Tosco-Emiliano. Buona lettura.

