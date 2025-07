SiViaggia regala il magazine GATE numero 52

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. A pagina 30 del numero 52 della rivista vi proponiamo un nostro viaggio a Chicago, l’alternativa a New York City, con la vivacità dei suoi 77 quartieri, tra cui quelli dove hanno vissuto Barack Obama e Papa Leone XIV, la sua

architettura ultramoderna e i suoi grattacieli (il primo degli Stati Uniti d’America è stato l’Home Insurance Building ed è sorto proprio qui nel 1885)

Ma nella rivista vi diamo anche qualche consiglio per gite da fare in Italia, dalle color walk alla Strada dello Stelvio che compie duecento anni fino agli ulivi della Sabina.

Vuoi scaricare l'ebook? Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti. Iscriviti Hai già un profilo su SiViaggia? Accedi