Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda, costume e attualità. A pagina 30 del numero 53 della rivista vi proponiamo la nostra crociera sul Nilo, l’unico modo che consente di visitare i più bei siti archeologici dell’antico Egitto che si trovano lungo il più fiume più lungo e affascinante del mondo. Si naviga tra Luxor e Aswan, con una tappa imperdibile ad Abu Simbel e al Cairo per visitare il GEM, il Great Egyptian Museum, la nuova star che da sola vale un viaggio.

Ma nella rivista vi diamo anche qualche consiglio per gite da fare in Italia, dai nuovi itinerari a Napoli che quest’anno compie 2500 anni alla scoperta di Termoli, nel Molise, che di recente si è candidata a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2027 e, infine, nel Mugello, per vedere l’altra faccia della Toscana, silenziosa e un po’ più aspra.

