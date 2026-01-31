Dalle isole dimenticate ai luoghi da film, passando per viaggi in mete lente e scoperte sorprendenti: ecco le storie e i luoghi che hanno conquistato i lettori di SiViaggia

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La bellissima Playa Grande di Cayo Levantado

SiViaggia ispira ogni giorno portandoci lontano, anche quando il tempo sembra essersi fermato. Gennaio, per molti, è un mese lungo, grigio e faticoso (non a caso conta nel calendario anche il giorno più triste dell’anno, il Blue Monday): le feste sono finite, la luce è poca, il freddo non molla la presa e la voglia di evasione, inevitabilmente, cresce.

Proprio per questo sognare diventa ancora più importante. Tra isole dimenticate, luoghi lenti, mete fuori dal turismo di massa e ricche di particolarità, abbiamo raccolto i viaggi e le storie che più hanno fatto battere il cuore ai lettori nell’ultimo mese. Un invito a partire, anche solo con la mente, verso posti che sanno accendere desideri e ricordarci che il mondo, proprio come quel grande film che non vorremmo mai smettere di guardare, continua a sorprenderci scena dopo scena.

Cayo Levantado, l’isola del rum che ha fatto sognare il mondo

iStock

Negli Anni ’70 era famosissima, ma ora non ci va quasi nessuno: l’isola da riscoprire (e che ha fatto innamorare i nostri lettori) è Cayo Levantado, in Repubblica Dominicana, un piccolo mondo che “galleggia” nella parte orientale dell’isola di Hispaniola, all’interno della Baia di Samaná.

La sua fama internazionale è legata alla campagna pubblicitaria di un noto marchio di rum girata proprio qui negli Anni Settanta e che ha catturato l’immaginario collettivo. Appariva su poster e brochure pubblicitarie e turistiche: da qui venne chiamata anche “Isola Bacardi”, con quel mare cristallino e la sabbia bianca che hanno fatto il giro del mondo.

Qui il nostro articolo: Cayo Levantado, l’isola del rum che ha fatto (e fa ancora oggi) sognare il mondo

Caye Caulker, l’isola della lentezza e senza auto

iStock

Sospesa tra natura caraibica, lentezza consapevole e memoria storica, l’isola di Caye Caulker (nel Belize) conquista tutti: qui non circolano auto e la vita è scandita dal motto “Go Slow”.

Una piccola meraviglia che affascina per i suoi ecosistemi protetti, le mangrovie popolate da iguane e uccelli tropicali, la barriera corallina ricca di vita e luoghi simbolo come The Split, nato dalla furia di un uragano. Tra villaggi autentici, chiese essenziali, riserve marine e spiagge intime raggiungibili in barca, vi accompagniamo in un viaggio sensoriale e sostenibile, che racconta tutto il fascino di un paradiso fragile, vero e profondamente umano.

Qui il nostro articolo: Caye Caulker, il ritmo lento del corallo: viaggio alla scoperta dell’isola della lentezza

Antikythera, perla greca in cerca di nuovi abitanti

iStock

Ci sono pochissime comodità sull’isola greca che conta poche decine di abitanti e tanta voglia di tornare a vivere: anche senza la notizia di un incentivo per trasferirsi qui, Antikythera è uno di quei piccoli mondi rimasti fuori dal turismo di massa e che merita di essere esplorato almeno una volta nella vita.

In quest’isola ci sono pochi servizi, solo quelli essenziali, e non ci sono hotel, resort, centri commerciali o discoteche per la vita mondana: oltre all’elettricità, alla connessione internet e a un piccolo negozio di generi di prima necessità, il vero valore aggiunto di questo luogo è la tranquillità che si respira.

Qui il nostro articolo: Antikythera, l’isola greca meno turistica che paga 500 euro al mese per trasferirsi

Le mete di febbraio che vi hanno fatto sognare

iStock

Febbraio si rivela uno dei mesi più sorprendenti per viaggiare in Europa e questo articolo lo dimostra: lontano dalla folla e con costi più accessibili, il Vecchio Continente regala atmosfere intime, paesaggi invernali da cartolina e città d’arte da vivere con calma. Dai vicoli fiabeschi di Colmar e Durbuy alle capitali eleganti e low cost come Lubiana, Bratislava e Tallinn, passando per il fascino alpino di Innsbruck e il clima mite di Siviglia, fino ai grandi classici come Atene: il mese più sottovalutato dell’anno si trasforma nel momento perfetto per partire in un viaggio tra romanticismo, cultura e natura che ha conquistato i lettori, dimostrando che questo è tutt’altro che un mese di passaggio.

Qui il nostro articolo: Dove andare a febbraio in Europa: destinazioni da favola tra inverno e magia

Le mostre più belle 2026

Ufficio Stampa

Il 2026 si è preannunciato fin dall’inizio come un anno imperdibile per chi ama l’arte e questo articolo ha conquistato i lettori portandoli in un vero e proprio tour culturale nelle mostre più belle del 2026, da Nord a Sud Italia. Dalle atmosfere Liberty di Brescia ai grandi maestri del Rinascimento a Firenze e Perugia, passando per i giganti del Novecento come Rothko, Warhol e Kiefer, fino alle mostre-evento di Venezia, Milano, Roma e Genova, il calendario espositivo di quest’anno è ricchissimo e trasversale. Un viaggio tra arte antica e contemporanea, pop e concettuale, che racconta l’Italia come uno dei centri culturali più vivi d’Europa. Una guida completa, pratica e d’ispirazione che è diventata uno degli articoli più letti del mese, perfetta per chi ama viaggiare seguendo l’arte e la bellezza.

Qui il nostro articolo: Le più belle mostre del 2026 da non perdere da Nord a Sud Italia

Il viaggio tra i luoghi più emozionanti del mese non termina qui: ad appassionare i lettori ci sono anche certe location che hanno fatto da sfondo alle serie Tv del momento. Tra questi spiccano le Dolomiti del Trentino-Alto Adige, protagoniste della fiction Una nuova vita, con Anna Valle. Qui San Martino di Castrozza, il laghetto Welsperg e borghi autentici come Fiera di Primiero, Tonadico e Sagron Mis diventano parte integrante della narrazione, trasformando il paesaggio alpino in un vero personaggio della storia.

Grande interesse ha riscosso anche A testa alta – Il coraggio di una donna, serie Tv con Sabrina Ferilli che ha portato l’attenzione su ambientazioni intense e cariche di significato, capaci di amplificare il racconto emotivo e sociale della vicenda: il borgo di Anguillara Sabazia, affacciato sul lago di Bracciano, è diventato il protagonista delle riprese.

Accanto ai luoghi da film e serie Tv, hanno incuriosito molto anche le scoperte archeologiche e storiche: tra le più lette del mese, il ritrovamento in Inghilterra di una rara sepoltura anglosassone con un cavaliere e il suo cavallo nel Suffolk, una scoperta che apre nuove prospettive sulla storia medievale europea e dimostra come il viaggio possa essere anche un’esplorazione continua nel tempo, oltre che nello spazio che ci circonda.