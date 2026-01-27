Si tratta dell’ isola di Antikythera (italianizzato in Anticitera ), situata tra Creta e il Peloponneso : un paradiso con acque cristalline, paesaggi aspri, villaggi imbiancati dove in tempo non è mai passato e un’atmosfera tranquilla e appartata, lontana dai flussi turisti che in estate affollano le isole più blasonate. Per trovare una soluzione alla grave crisi di spopolamento di cui è vittima, l’isola ha lanciato un’ambiziosa iniziativa: offrire incentivi economici , alloggi e agevolazioni a coloro che vorranno trasferirsi, dalle giovani famiglie ai lavoratori qualificati pronti a ridare energia a questa gemma preziosa.

Il sogno di mollare tutto e trasferirsi su un’isola remota per vivere fuori dal caos e dalla frenesia quotidiana non è più così lontano: in un piccolo lembo di terra che spunta dal Mar Egeo, infatti, pagano chi decide di trasferirsi con la propria famiglia, ripopolando un villaggio che ormai conta solo 45 residenti .

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Incentivi per richiamare nuovi residenti

Il piano di ripopolamento dell'isola di Antikythera è stato messo in atto dal governo locale insieme alla Chiesa greco-ortodossa di Citera.

Il pacchetto è pensato per persone interessate a stabilirsi a lungo termine sull'isola e risulta essere molto interessante: è previsto uno stipendio mensile di circa 500 euro per tre anni (per un totale di 18.000 euro), un alloggio gratuito con un terreno per uso agricolo e cibo gratuito (le provviste di base). Gli incentivi sono rivolti a giovani famiglie (idealmente con bambini) e a professionisti qualificati come fornai, pescatori, costruttori o agricoltori che possono contribuire per a sostenere i servizi essenziali dell'isola.

Restano fuori poche altre spese, che sono a carico di chi si riuscirà a trasferire sull'isola. Qui il costo della vita è molto basso, ma è bene sapere a cosa si va incontro: qui ci sono pochi servizi, solo quelli essenziali, e non ci sono hotel, resort, centri commerciali e discoteche. Sono invece garantiti elettricità, connessione internet e un piccolo negozio di generi di prima necessità. Sono queste caratteristiche il vero valore aggiunto di un luogo capace di offrire qualcosa di sempre più raro: pace, silenzio e una comunità vera.

iStock

Chi sceglie di cambiare vita e trasferirsi in questa perla della Grecia è infatti mosso dalla volontà di sconnettersi e ripartire dalle cose semplici, assaporando il piacere di una vita lenta lontana dalla mondanità, dove il silenzio è rotto soltanto dalle onde del mare.

Un'occasione speciale per chi sogna questo tipo di quotidianità e vorrebbe contribuire davvero alla collettività e all'economia del luogo. Chi si candida (si dovranno chiarire le modalità contattando le autorità organizzatrici) dovrà sostenere dei colloqui dai quali verranno selezionate fino a cinque famiglie.

Com’è la vita sull'isola e nel villaggio di Potamos

Con i suoi soli 20 km² di superficie, Antikythera è piccola, ma sorprendente. La vita si concentra quasi interamente nel villaggio di Potamos, il cuore pulsante dell’isola, affacciato sul porto e composto da poche casette bianche, stradine silenziose e una manciata di edifici essenziali.

Antikythera è rimasta ai margini del turismo di massa, soprattutto se paragonata alle vicine isole greche prese d’assalto nei mesi estivi, ed è proprio questo uno dei suoi punti di forza. Il nome dell’isola è noto agli appassionati di storia per il celebre meccanismo di Antikythera, l’antico calcolatore astronomico ritrovato nei fondali marini circostanti e oggi conservato al Museo Archeologico Nazionale di Atene. Un dettaglio che aggiunge fascino a un luogo che, oltre che stupire, invita anche a rallentare e a riscoprire un modo di vivere essenziale e assolutamente autentico.

iStock

Dove si trova e come raggiungerla

Antikythera (o Anticitera) si trova nel Mar Egeo, in una posizione isolata ma strategica, tra Creta e il Peloponneso. Nonostante la sua anima remota, l’isola è comunque raggiungibile via mare grazie ai collegamenti in traghetto. I principali partono da Kissamos, nella parte occidentale di Creta (circa 10 ore di viaggio), oppure dalla vicina isola di Citera.

Le traversate non sono quotidiane e possono variare in base alla stagione e alle condizioni meteo, motivo per cui è sempre consigliabile pianificare con attenzione gli spostamenti. È proprio questa relativa difficoltà di accesso che ha contribuito a mantenere Antikythera lontana dal turismo di massa. E voi, vi trasferireste in questo angolo di paradiso fuori dal mondo?