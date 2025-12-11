iStock Il magico fenomeno dell'eclissi solare totale

Il 2 agosto 2027 il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più straordinari del secolo: un’eclissi solare totale della durata massima di 6 minuti e 23 secondi, un tempo eccezionale per un fenomeno che solitamente non supera i 4 minuti.

L’allineamento quasi perfetto tra Sole, Luna e Terra permetterà all’ombra lunare di attraversare una lunga fascia che va dal Nord Africa fino al Medio Oriente, ma sarà l’Egitto – e in particolare Luxor – a regalare il culmine assoluto, con una visibilità impeccabile e un contesto storico che amplifica la magia dell’evento.

Da qui parte il nostro viaggio itinerante lungo le destinazioni del mondo che vivranno la totalità dell’eclissi.

Sud della Spagna

Il percorso dell’eclissi inizierà lambendo l’Europa meridionale e offrirà al sud della Spagna un’occasione rara. Le zone più fortunate saranno: le città autonome di Ceuta e Melilla (visibile per più di quattro minuti e mezzo), quasi tutta la provincia di Cadice (durerà quasi tre minuti), una buona parte della provincia di Malaga (durerà circa due minuti) e il sud delle province di Granada e Almería.

Sebbene la durata non raggiunga i picchi africani, il contrasto tra il sole estivo e l’improvvisa oscurità renderà l’esperienza particolarmente scenografica.

Marocco

Attraversato per primo nel continente africano, il Marocco sarà tra i luoghi ideali per osservare l’eclissi totale del 2027. Il nord del Paese (come per esempio la provincia di Tangeri–Tetouan-Al Hoceima) offrirà condizioni di visibilità ottimali grazie anche ai cieli limpidi dell’estate. Qui si stima che l’eclissi avrà luogo per quasi 5 minuti.

Algeria e Tunisia

Proseguendo lungo la traiettoria, l’eclissi attraverserà ampie porzioni dell’Algeria. Le zone desertiche saranno le più indicate per chi desidera osservare il fenomeno senza ostacoli, immerse in una scenografia naturale surreale.

Anche la Tunisia rientrerà nella fascia di totalità, offrendo agli osservatori un mix unico tra città iconiche e paesaggi nordafricani.

Libia

La Libia, in particolare nelle aree settentrionali, sarà uno dei Paesi dove l’oscuramento raggiungerà livelli particolarmente intensi e prolungati. Le distese desertiche, quasi prive di inquinamento luminoso, renderanno l’esperienza estremamente nitida, mentre l’ombra della Luna scivolerà verso uno dei punti più attesi dell’intero percorso: l’Egitto.

Egitto: il cuore dell’eclissi

L’Egitto sarà la destinazione regina dell’eclissi 2027, con la massima durata registrata nelle aree di Luxor e Aswan. La fascia di totalità attraverserà il Paese diagonalmente, dal deserto occidentale fino alla Valle del Nilo, toccando luoghi iconici come l’oasi di Siwa, Menia, Assiut, Quena e naturalmente Luxor, che vivrà l’oscuramento totale intorno alle 13:01.

In questa regione, il fenomeno non è solo astronomicamente perfetto ma assume anche un valore simbolico grazie alla profonda connessione che l’Antico Egitto aveva con il cielo. La fascia della totalità passerà anche per Dendera, dove lo zodiaco incastonato nel tempio testimonia un antico sapere astronomico.

Lungo il Nilo la traiettoria dell’ombra seguirà quasi fedelmente il corso del fiume, rendendo una crociera tra Luxor, Edfu e Kom Ombo un’esperienza irripetibile. L’arrivo dell’oscurità nel pieno del deserto, tra templi millenari, promette uno dei momenti più suggestivi dell’intero viaggio.

Arabia Saudita e Yemen

Dopo aver attraversato l’Africa settentrionale, l’eclissi raggiungerà la Penisola Arabica. In Arabia Saudita il fenomeno sarà perfettamente osservabile in diverse località, mentre in Yemen la durata si manterrà particolarmente lunga, regalando un altro punto d’osservazione privilegiato per fotografi e appassionati.

Somalia

Il viaggio dell’ombra lunare si concluderà lungo le coste della Somalia, dove la totalità offrirà ancora alcuni minuti intensi prima che l’evento si esaurisca. La Somalia è una destinazione remota, ma scenograficamente tra le più affascinanti.