Piedi nella sabbia e occhi all'insù: nel mese di luglio non perdetevi lo spettacolo offerto dal Triangolo Estivo. Ecco i luoghi migliori per l'osservazione

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il Triangolo Estivo e la Via Lattea in una notte di luglio

D’estate, quando le calde notti di luglio diventano perfette per una serata o pizza in spiaggia, non dimenticate di fare una cosa: sollevate lo sguardo e osservate il cielo. Sebbene la volta celeste di questo mese si preannunci ricca di appuntamenti astronomici, tra suggestivi transiti planetari e le prime scie di meteore, c’è un protagonista indiscusso che ruba la scena: il Triangolo Estivo.

Questo celebre orientamento non è una costellazione, ma un gigantesco disegno geometrico naturale che domina lo zenit, offrendo una mappa luminosa per esplorare il firmamento: quello che vedrete sarà un trittico di stelle che crea un triangolo isoscele.

Luglio, quindi, rappresenta il momento perfetto per staccare la televisione, allontanarsi dalle luci artificiali e farsi guidare da tre dei fari più luminosi del cielo estivo.

Che cos’è il Triangolo Estivo

Il Triangolo Estivo è un immenso asterismo (ossia un insieme di astri che forma una figura riconoscibile nel firmamento) che sovrasta il cielo boreale durante tutta la bella stagione. A comporlo sono tre stelle brillanti, ognuna appartenente a una costellazione differente, che insieme tracciano i vertici di una figura geometrica inconfondibile. Il nome è legato al fatto che, proprio in estate, raggiunge la massima visibilità nel cielo notturno dell’emisfero boreale o settentrionale.

La protagonista indiscussa del trio è Vega, che brilla quasi sulla nostra testa con una luce bianca e magnetica, appartenente alla costellazione di Lira. A completare il quadro troviamo Altair, l’astro principale dell’Aquila, e Deneb, che rappresenta la coda del Cigno.

Proprio Deneb rappresenta la più interessante del gruppo: anche se ai nostri occhi appare meno brillante di Vega, si tratta di una stella supergigante situata a una distanza molto maggiore rispetto alle altre due. La sua elevata luminosità intrinseca è ciò che le permette di mostrarsi così nitida nonostante la distanza.

Individuare questo trio nel cielo di luglio è piuttosto semplice: basta guardare verso sud-est subito dopo il crepuscolo. Se ci si trova in montagna o lungo tratti costieri con poco inquinamento luminoso, si può notare come il perimetro del triangolo racchiuda una sezione della Via Lattea.

Dove ammirare lo spettacolo in Italia

Per godere appieno di questo spettacolo, la regola d’oro del turismo astronomico è una sola: cercare il buio. L’Italia offre angoli straordinari dove la purezza dell’aria e l’isolamento geografico trasformano l’osservazione del cielo in un’esperienza di viaggio indimenticabile.

La Sardegna si conferma una delle mete privilegiate per gli amanti del cielo notturno. Le sue aree interne, come l’altopiano della Giara o le zone più selvagge del Gennargentu, offrono cieli incredibilmente limpidi e privi di contaminazioni luminose.

Per chi preferisce i paesaggi d’alta quota, le vette delle Dolomiti o i parchi naturali dell’Appennino Tosco-Emiliano rappresentano anfiteatri naturali perfetti. Località montane isolate consentono di posizionare il telescopio o semplicemente di stendere una coperta sui prati per godersi il crepuscolo astronomico in totale silenzio.

Infine, anche le coste meno urbanizzate del Sud Italia, come gli scorci selvaggi della Calabria ionica o le isole minori della Sicilia, offrono una visuale aperta sull’orizzonte marittimo.