Da anni, noi viaggiatori siamo abituati a selezionare con cura i liquidi da mettere nel bagaglio a mano, infilati in una busta trasparente per rispettare la famigerata regola dei 100 ml e per evitare che il nostro profumo preferito finisca dritto nel cestino! Se anche voi non siete mai stati grandi fan di questo rito aeroportuale, ci sono buone notizie: molto presto potremo riporre i liquidi direttamente in valigia, senza preoccuparci delle mini-confezioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, in alcuni aeroporti italiani stanno per tornare operativi gli scanner di ultima generazione: quelli che permettono di portare a bordo, senza estrarli dalla valigia, profumi, acqua, vino e olio anche in formato maxi. Dopo quasi un anno di sospensione a sorpresa, decisa per motivi precauzionali, i sofisticati dispositivi potranno finalmente tornare a pieno regime.

Un cambiamento che promette di rendere più rapidi, e decisamente meno stressanti, i controlli di sicurezza, soprattutto in vista del picco più alto nelle vacanze estive.