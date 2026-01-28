Se state pensando a dove potreste trasferirvi per cambiare vita e ricominciare da zero, un'idea è guardare alla città con la qualità della vita migliore del mondo

Elegante e sorprendente, divisa tra vita cittadina e relax al mare, L’Aia (Den Haag) è la città in cui si vive meglio al mondo. Un buon motivo per visitarla e, per coloro che sognano di trasferirsi all’estero e cambiare vita, un ottimo luogo da cui ripartire da zero.

Sono i numeri a parlare chiaro: secondo l’Indice della qualità della vita per città 2026 stilato da Numbeo, L’Aia supera il resto del mondo nella qualità di vita che offre. Nell’analisi, sono stati considerati fattori quali potere d’acquisto, inquinamento, accessibilità economica degli alloggi, costo della vita, sicurezza, qualità dell’assistenza sanitaria, tempi di percorrenza nel traffico e clima. Ma non è tutto: i Paesi Bassi occupano l’intera top 5 delle città in cui si vive meglio al mondo.

L’Aia è prima nel 2026 per qualità della vita

Pur non essendo la capitale ufficiale dello Stato, che è Amsterdam, L’Aia è una città che unisce potere e bellezza, sede del governo olandese e della Corte Internazionale di Giustizia e custode di un centro storico affascinante attorno al Binnenhof, affacciato sul lago Hofvijver.

Non manca un’offerta culturale molto interessante: qui si trovano musei di livello mondiale, come il Mauritshuis, dove si ammirano capolavori di Vermeer e Rembrandt, o il Kunstmuseum Den Haag, che ospita la più grande collezione di Mondrian, oltre a design e mostre contemporanee.

Ma L’Aia è anche mare e relax: a pochi minuti dal centro, Scheveningen regala una lunga spiaggia sul Mare del Nord con spettacolari tramonti al calar del sole. Quartieri eleganti, parchi curati e un’atmosfera internazionale completano il ritratto di una città raffinata e vivibile.

Non a caso è quella che nel mondo ha l’Indice di qualità della vita più elevato nel 2026, secondo i dati pubblicati da Numbeo. Tale indice viene calcolato utilizzando una formula empirica che assegna pesi diversi a ciascun fattore in base alla sua importanza. Cosa emerge? Che L’Aia è tra le città più sicure e sebbene il costo della vita non sia dei più bassi, viene compensato da un clima ottimo, dal basso livello di inquinamento, dall’assistenza sanitaria tra le più efficienti e dall’alto potere d’acquisto di chi ci vive.

Di seguito i numeri degli indici dell’Aia (calcolati prendendo come base New York=100):

Indice di qualità della vita: 230.1,

Indice del potere d’acquisto: 153.3,

Indice di sicurezza: 80.0,

Indice dell’assistenza sanitaria: 84.0,

Indice del costo della vita: 72.3,

Rapporto prezzo/reddito immobiliare: 6.0 (più basso è meglio),

Indice del tempo di percorrenza del traffico: 20.1 (più basso è meglio),

Indice di inquinamento: 17.6 (più basso è meglio),

Indice climatico: 90.6.

Le città dove si vive meglio sono olandesi

Come anticipato, nella top 5 delle città del pianeta in cui l’Indice della qualità della vita è più elevato non solo sono tutte europee, ma anche interamente appartenenti allo stesso Paese: i Paesi Bassi.

Dopo L’Aia, infatti, si classificano, Utrecht, Eindhoven, Groningen (in italiano Groninga) e Rotterdam. Un’altra olandese appare però nella top 10, facendo salire a 6 le città in cui si vive meglio appartenenti allo stesso Paese, ovvero Amsterdam (8°).

A seguire, in classifica, troviamo altre città europee: Lussemburgo (6°), Vienna – Austria (7°), Gand – Belgio (9°) e Norimberga – Germania (10°).