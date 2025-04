Fonte: iStock Il meraviglioso e pittoresco centro storico di Utrecht

Se stai cercando una gita fuori porta nei dintorni di Rotterdam, Utrecht potrebbe essere la risposta. Una città che non ostenta e che non si mette in posa per scatti clamorosi come sua sorella o come Amsterdam. Utrecht è una città che va scoperta pian piano e che parla al cuore di chi cerca, anche quando viaggia, le bellezze della vita lenta e del concedersi il giusto tempo per guardare, ascoltare e perdersi nella meraviglia di una città il cui tempo sembra sospeso in un’epoca passata. Passeggiare tra le sue vie, significa respirare il profumo della storia, lasciandosi cullare dal dolce rumore dell’acqua dei suoi canali medievali a doppio livello – senza eguali al mondo – i quali un tempo avevano il ruolo di centro nevralgico per lo scambio merci mentre oggi sono la location ideale per caffè e ristoranti; significa sentire il vento tra i capelli mentre pedali sulle sue strade acciottolate perché, lo scoprirai presto, qui la bici non è un mezzo ma è una vera e propria estensione delle persone; significa solleticare il palato con le bollicine di una birra artigianale sorseggiata all’ombra della Domtoren, il campanile più alto d’Olanda. Situata a pochi minuti di treno da Rotterdam, Utrecht è la soluzione perfetta per un day-trip indimenticabile. In questa guida, abbiamo raccolto tutto quello che puoi scegliere di vedere durante la tua visita in questa splendida città dei Paesi Bassi.

Le attrazioni di Utrecht da non perdere assolutamente

Dai canali che sembrano appena usciti dalle pagine di un libro di favole, alle torri alte e maestose che dominano il cielo, Utrecht è una miscela perfetta che unisce storia e innovazione e che non finisce mai di stupire. Ogni edificio, ogni piazza e ogni luogo d’interesse sono un invito a esplorare la città in lungo e in largo e a immergersi nella cultura e nelle tradizioni secolari che caratterizzano questa regione. Se vuoi un viaggio che valichi il concetto di ordinario per abbracciare quello di straordinario, ecco tutti i luoghi da non perdere, per vivere Utrecht appieno.

Monumenti e architettura

Una città così ricca di storia e cultura com’è Utrecht ha, per forza di cose, innumerevoli monumenti ed edifici di grande valore storico e culturale come chiese gotiche, palazzi signorili e incredibili opere di architettura moderna. Ogni angolo della città trasuda storia ed è per questo motivo che, per apprezzarla appieno, devi perderti tra le sue vie e tra i suoi monumenti, per una vera e propria caccia all’aneddoto e al racconto. Di seguito puoi trovare la nostra selezione dei best of di Utrecht per quanto riguarda i luoghi d’interesse storico; tappe imperdibili per tutti gli amanti della storia e dell’architettura.

Castello de Haar

Fonte: iStock

Chiunque visiti Utrecht, viene presto a conoscenza del fatto che questa città custodisce il più grande e lussuoso castello di tutti i Paesi Bassi: il Kasteel de Haar. Di origine medievale, il castello è stato ricostruito tra il 1892 e il 1907 dal celebre architetto Pierre Cuypers nonché firma della Stazione Centrale di Amsterdam e del Rijksmuseum su commissione del Barone Etienne van Zuylen van Nijevelt van de Haar e dalla consorte Hélène de Rothschild. Con 200 stanze, 30 bagni e un parco di oltre 55 ettari, questo castello è una vera e propria perla da scoprire, anche se solo una parte di esso è aperta al pubblico. Il punto di forza resta comunque il giardino; con angoli in stile francese, un labirinto, un parco abitato da cervi maestosi e un romantico ponte coperto. Ecco alcune informazioni per pianificare al meglio la tua visita:

Orari di apertura: il castello è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 17.00 con l’ultimo ingresso alle 16:30, mentre il parco è aperto anch’esso tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00. Il consiglio è di prenotare i biglietti tramite il sito web ufficiale poiché le fasce orarie possono esaurirsi velocemente.

il è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 17.00 con l’ultimo ingresso alle 16:30, mentre il è aperto anch’esso tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00. Il consiglio è di poiché le fasce orarie possono esaurirsi velocemente. Costo d’ingresso: esistono varie formule di visita; la visita al castello con incluso l’ingresso al parco viene 20 euro per gli adulti e 12,50 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni (per i bambini sotto i 4 anni l’ingresso è gratuito); la visita solo ed esclusivamente al parco viene 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni.

esistono di visita; la visita al viene 20 euro per gli adulti e 12,50 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni (per i bambini sotto i 4 anni l’ingresso è gratuito); la viene 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni. Durata della visita: la durata consigliata per una visita al castello completa è di circa un’ora e mezza, mentre per esplorare il parco si consiglia di prevedere almeno un’ora.

Domtoren

Figura simbolo della città di Utrecht, la Domtoren è la torre campanaria più alta dei Paesi Bassi e raggiunge un’altezza di 112,5 metri, un’opera mastodontica per l’epoca in cui è stata costruita (che va tra il 1321 e il 1328). Inizialmente la torre era il campanile della Cattedrale di San Martino ma, a causa del crollo della navata centrale avvenuta nel 1674, la struttura della torre è rimasta come elemento indipendente. La torre è aperta al pubblico e potrai raggiungere la sua cima – che si apre su una vista panoramica spettacolare – scalando la bellezza di 465 scalini ma ti assicuriamo che ne vale la pena. La torre ospita 14 campane, delle quali la più grande pesa oltre 8.000 kg.

Orari di apertura: la torre è aperta tutto l’anno ma gli orari possono variare, ti consigliamo di consultare l’agenda sul sito ufficiale per ottenere informazioni precise e sempre aggiornate.

la torre è aperta tutto l’anno ma gli orari possono variare, ti consigliamo di per ottenere informazioni precise e sempre aggiornate. Costo d’ingresso: il costo del biglietto per gli adulti è di 13,50 euro, i bambini dai 4 ai 12 anni pagano 8,50 così come gli studenti e gli Over 65. I bambini fino ai 4 anni entrano gratuitamente.

Domkerk

La Domkerk non è altro che la famosa Basilica di San Martino che ti abbiamo raccontato poco fa. Un monumento chiave della città di Utrecht con una storia che affonda le proprie radici nel I secolo d.C. Nel tempo la Basilica ha subito diverse trasformazioni, fino alla più drastica nel 1647, quando una forte tempesta distrusse completamente la navata centrale che non venne mai ricorstruita, lasciando la cattedrale nella forma che conosciamo. Oggi la Domkerk resta un ruolo di culto attivo ma la sua importanza turistica è predominante, offrendo a chi decide di visitarla uno spaccato sulla storia e l’architettura di questa splendida città olandese. Ecco alcune informazioni utili per organizzare la tua visita.

Orari di accesso: la Domkerk nei mesi che vanno da aprile a novembre è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00, il sabato dalle 10:00 alle 15:15 e la domenica dalle 12:30 alle 17:00; da novembre ad aprile è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 16:00, il sabato dalle 11:00 alle 15:15 e la domenica dalle 12:30 alle 16:00.

la Domkerk nei mesi che vanno da è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00, il sabato dalle 10:00 alle 15:15 e la domenica dalle 12:30 alle 17:00; da è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 16:00, il sabato dalle 11:00 alle 15:15 e la domenica dalle 12:30 alle 16:00. Costo d’ingresso: per visitare la chiesa non serve pagare alcun biglietto ma è gradita una donazione volontaria come contributo alla conservazione dell’edificio.

Rietveld Schröderhuis

Dall’architettura antica ci spostiamo all’architettura moderna con una visita alla Rietveld Schröderhuis, nata come abitazione privata nel 1924 per mano di Gerrit Rietveld su commissione di Truus Schröder-Schräde. Esempio da manuale del movimento artistico De Stijl, la casa è progettata seguendo i principi di semplicità e funzionalità con linee verticali e pulite e con un uso dei colori minimalista. La casa è stata abitata dal suo committente fino alla sua morte nel 1985, dopodiché è stata restaurata e aperta al pubblico e, infine, insignita del titolo di Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel 2000.

Orari di accesso: le visite alla Rietveld Schröderhuis sono disponibili solo tramite tour guidati e si effettuano dal martedì alla domenica. Gli orari variano di giorno in giorno e di stagione in stagione, quindi la modalità migliore per organizzare la tua visita è accedere al sito ufficiale e verificare la disponibilità.

le visite alla Rietveld Schröderhuis sono disponibili e si effettuano dal martedì alla domenica. Gli orari variano di giorno in giorno e di stagione in stagione, quindi la modalità migliore per organizzare la tua visita è e verificare la disponibilità. Costo d’ingresso: i biglietti vengono 19 euro per gli adulti, 10,50 per i giovani dai 13 ai 17 anni, 13 euro per i bambini tra i 7 e i 12 anni.

Musei e Gallerie

Se ami girare per i musei, per scoprire in modo approfondito la cultura della città, Utrecht saprà soddisfarti grazie a una scena museale diversificata che ne riflette la storia e il carattere. Abbiamo raccolto, qui di seguito, una selezione dei musei da non perdere se stai visitando la città.

Centraal Museum

Il Centraal Museum è il più antico museo dei Paesi Bassi. Fondato nel 1838, ospita una collezione che va dall’arte medievale alla moda contemporanea offrendo ai visitatori un’esperienza culturale eterogenea. Il museo, oltre alla collezione permanente, ospita anche esposizioni temporanee e attività didattiche che coinvolgono adulti e bambini. Di seguito, puoi trovare alcune informazioni utili:

Orari di apertura: il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 11:00 alle 17:00.

il museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 11:00 alle 17:00. Costo dei biglietti: per accedere al museo è previsto un costo di 17,50 per gli adulti e di 8 euro per gli studenti. I bambini sotto i 12 anni di età non pagano l’ingresso.

Museo Ferroviario di Utrecht

Fonte: iStock

Uno dei musei più affascinanti di Utrecht è, senza ombra di dubbio, il Spoorwegmuseum – ovvero il museo ferroviario. Ospitato in una vecchia stazione ferroviaria regala una totale immersione nella storia dei trasporti olandesi, tra locomotive e vagoni storici. L’esperienza museale è strutturata in quattro atti: la grande scoperta, con documenti e testimonianze dei primi anni del ‘900; i viaggi dei sogni; i mostri d’acciaio e l’officina.

Orari di apertura: il museo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 tranne il lunedì che resta chiuso.

il museo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 tranne il lunedì che resta chiuso. Prezzo del biglietto: il costo è di 19,50 euro per tutti tranne per i bambini sotto i 3 anni per il quale è l’ingresso è gratuito.

Museo Speelklok

Utrecht non finisce mai di stupire, nemmeno in fatto di musei. Dopo il particolarissimo Museo Ferroviario, è arrivato il momento di scoprire un’altra chicca culturale che saprà affascinarti per la sua peculiarità. Stiamo parlando del Museo Speelklok, un’esposizione dedicata agli strumenti musicali meccanici come carrillon, organetti e orologi musicali. Costruito nel 1956 come esposizione temporanea, ha avuto talmente tanto successo da diventare permanente. Anche il luogo in cui è collocato è estremamente affiscaninate: il museo, infatti, si trova nella chiesa medievale Buukerk, nel cuore della città. Visitare questo museo significa fare un tuffo in un passato estremamente evocativo e poetico, alla scoperta di strumenti musicali che risalgono fino al sedicesimo secolo. Una delle attrazioni principali del museo è il “Violina“, un’orchestra meccanica considerata l’ottava meraviglia del mondo. Se vuoi organizzare una visita in questo splendido museo di Utrecht devi sapere che:

Orari di apertura: il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:00. Se visiti il museo nei giorni festivi, ti consigliamo di verificare il sito ufficiale per la disponibilità.

il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:00. Se visiti il museo nei giorni festivi, ti consigliamo di verificare il sito ufficiale per la disponibilità. Costo del biglietto: il prezzo è di 17 euro per gli adulti, 12,50 euro per i giovani dai 13 ai 17 anni, 9 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni. I bambini fino ai tre anni entrano gratuitamente.

Museum Catharijneconvent

Un altro imperdibile museo di Utrecht è il Museum Catharijneconvent, dedicato interamente all’arte e alla storia del cristianesimo del Paese. Il museo si trova all’interno di un antico convento medievale e regala ai visitatori l’occasione di conoscere e toccare con mano la ricca tradizione religiosa olandese.

Orari di apertura: il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:00.

il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 17:00. Costo del biglietto: il prezzo è di 15 euro per gli adulti, 13,50 euro per gli Over 65, 7 euro per gli studenti. I giovani fino ai diciassette anni entrano gratuitamente.

Miffy Museum

Ultimo ma non ultimo, un museo perfetto se sei in viaggio con i bambini: il Miffy Museum. Si tratta di uno spazio interattivo dedicato ai bambini e che si ispira al celebre personaggio Miffy creato dall’illustratore Dick Bruna. Qui i bambini possono esplorare, sperimentare, giocare e apprendere. Tra le aree interattive principali ci sono la casa di Miffy, la piazza del traffico, la fattoria e il negozio. In questo museo, gioco e apprendimento si fondono in un’esperienza ludico-culturale che terrà impegnati i vostri bambini regalando loro bellissimi ricordi. Situato nel centro del quartiere dei musei di Utrecht, all’indirizzo Agnietenstraat 2, è facile da raggiungere a piedi o con i mezzi.

Orari di apertura: il Miffy Museum è aperto dalle 10:00 alle 17:00 dal martedì alla domenica. Resta chiuso il lunedì e in alcune giornate festive.

il Miffy Museum è aperto dalle 10:00 alle 17:00 dal martedì alla domenica. Resta chiuso il lunedì e in alcune giornate festive. Costo del biglietto: per accedere al museo è obbligatorio prenotare il proprio slot orario tramite il sito web. Il costo per gli adulti di 12 euro, 8 euro per i giovani dai 7 ai 17 anni, 12 euro per i bambini dai 2 ai 6 anni, i bambini fino ai due anni entrano gratis.

Città e scenari

Fonte: iStock

Oltre ai monumenti e ai musei, una delle cose più belle di Utrecht sono i suoi gioielli a cielo aperto, come il suo centro storico che si immerge in un’atmosfera senza tempo, le sue piazze che pullulano di vita a ogni ora e i suoi stupendi canali che riflettono i cieli tersi olandesi e gli edifici coloratissimi della città. Utrecht è speciale, e ti basterà scoprire le prossime tre cose da vedere per capirlo davvero.

Centro Storico di Utrecht

Il vero cuore pulsante di Utrecht è il suo centro storico. Un quadro impressionista costellato da stradine acciottolate, piazze pittoresche ed edifici storici che toccano diversi stili architettonici, in un mosaico che appaga la vista con linee morbide e colori vibranti. Per vivere davvero Utrecht devi perderti nel suo centro storico, passeggiare per le sue vie e lasciarti condurre dalla tua curiosità, alla scoperta di scorci e luoghi inediti.

Piazza Neude

Visitando il centro storico di Utrecht, ti imbatterai sicuramente in una delle piazze più briose e conosciute della città: Piazza Neude. Uno spazio nel cuore del centro impreziosito da edifici storici, caffè e ristoranti all’aperto. Il calendario della piazza è, per tutto l’anno, fitto di eventi culturali che ti permetteranno di entrare in connessione con l’anima culturale della città. Ovviamente, la sua posizione centralissima la rende un luogo d’incontro per visitatori e locals, quindi sarà sempre affollata e ricca di vita.

L’area dei canali

Come la cugina Amsterdam, anche Utrecht si distingue per i suoi canali che regalano un’atmosfera vivace e pittoresca alla città. A differenza della capitale – e di altre città olandesi – la maggior parte dei canali sono caratterizzati da banchine basse che ospitano caffè, ristorantini e boutique. Un’esperienza da provare assolutamente è navigare i canali con una crociera organizzata o con le canoe. Sono molte le compagnie che offrono tour in barca sui canali, soprattutto sul Oudegracht (il canale vecchio) e sul Nieuwegracht (il canale nuovo).

Natura e Parchi

Fonte: iStock

È vero, Utrecht offre moltissimo per quanto riguarda architettura, monumenti e musei, ma non solo: questa gemma nel cuore dei Paesi Bassi è ricca di oasi verdi dove entrare in contatto con la natura e ritagliarsi una fuga rilassante dal tran-tran della città. Tra parchi pubblici e giardini verdi, possiamo dire che Utrecht sia un polmone verde in Europa dove la biodiversità convive con la presenza umana in modo armonioso. Ecco la nostra Top 3 delle attrazioni naturali in città.

Griftpark

Questo parco moderno è un esempio magistrale di rinascita urbana, realizzato come progetto di riqualifica di un’area industriale dismessa. Oggi il Griftpark è un vero e proprio aggregatore sociale: qui le persone si trovano per godere appieno della natura e cimentarsi in attività di sport e gioco in un contesto rilassante a pochissimi passi dal centro di Utrecht. Una pista da skate, una grande area gioco per i bambini e una piccola fattoria con animali rendono il Griftpark il luogo ideale per ricaricare le batterie. Il Griftpark Café, infine, offre pause golose a chiunque voglia un caffè o una merenda vista natura.

I Giardini botanici dell’Università di Utrecht

Se hai il pollice verde, o magari anche no ma ami le piante, devi assolutamente visitare i Giardini Botanici dell’Università di Utrecht. Un vero e proprio viaggio nel mondo vegetale che affascinerà grandi e piccini. Collocati nel Forte Hoofddijk, questi spazi ospitano migliaia di specie provenienti da ogni angolo del mondo. Attrazione imperdibile di questo posto è la Butterfly House, una vera e propria casa delle farfalle dove moltissime specie di questi lepidotteri svolazzano indisturbate tra piante esotiche che ne ripropongono l’habitat.

Molenbeekpark

Secondario al Griftpark ma altrettanto affascinante è il Molenbeekpark, un parco piccolino ma ricco di ruscelli e prati fioriti che restituiscono un’atmosfera placida e tranquilla. Il luogo ideale per ritrovare il proprio benessere immersi nella natura, per leggere un bel libro sotto le fronde di qualche albero o per fare un picnic in compagnia di amici. Ma la protagonista indiscussa di questo parco è l’acqua: con un torrente che taglia a metà il giardino e che fa da casa ad anatre e volatili acquatici. Se ami la natura e prediligi i posti meno gettonati, Molenbeekpark ti accoglierà con un grande abbraccio verde.

Come raggiungere Utrecht partendo da Rotterdam

Muoversi nei Paesi Bassi è facile come bere un bicchier d’acqua grazie alla grandissima efficienza del sistema di trasporto pubblico della regione e grazie all’efficiente rete stradale. Per raggiungere Utrecht partendo da Rotterdam, hai a disposizione diverse opzioni di trasporto:

Treno: a nostro avviso, il modo più rapido e comodo per raggiungere la città. Partendo da Rotterdam Centraal puoi arrivare alla stazione Utrecht Centraal in soli 38 minuti minuti di viaggio e con un costo del biglietto che oscilla tra i dieci e i dodici euro a tratta . Le corse sono frequentissime, dunque potrai scegliere comodamente in base alle tue esigenze di viaggio.

a nostro avviso, il modo più rapido e comodo per raggiungere la città. Partendo da puoi arrivare alla stazione Utrecht Centraal in soli e con un del biglietto che oscilla tra i . Le corse sono frequentissime, dunque potrai scegliere comodamente in base alle tue esigenze di viaggio. In bus: se preferisci il viaggio in autobus, c’è una soluzione anche per te. Tuttavia, non è un’opzione molto conveniente rispetto al treno, dunque ti consigliamo di provare a vedere se trovi qualche offerta vantaggiosa con le compagnie private.

se preferisci il viaggio in autobus, c’è una soluzione anche per te. Tuttavia, non è un’opzione molto conveniente rispetto al treno, dunque ti consigliamo di provare a vedere se trovi qualche offerta vantaggiosa con le compagnie private. In auto: se invece preferisci viaggiare in autonomia, l’auto è una soluzione altrettanto valida. Con una distanza di circa 60 chilometri da Rotterdam, potrai raggiungere Utrecht in circa 50 minuti di viaggio.

Se, invece, il tuo punto di partenza è Amsterdam e non Rotterdam, puoi raggiungere Utrecht usufruendo degli stessi mezzi che ti abbiamo proposto per la partenza da Rotterdam poiché, nonostante durata e distanze possano variare un pochino, sono comunque molto simili.

Utrecht è una città che stupisce e che conquista il cuore di tutti grazie al suo equilibrio tra natura e cultura, tradizione e innovazione, estro artistico e ingegneristico. Se hai in programma un viaggio a Rotterdam e hai tempo per una piccola fuga di un giorno, Utrecht è la scelta giusta.