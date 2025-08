iStock Il lido di Jesolo

Il caro vacanze in Italia non è certamente una novità, ma ci sono destinazioni costiere che, più di altre, fanno parlare di sé a causa dei loro costi troppo elevati. Una di queste è Jesolo, rinomata località balneare del Veneto molto amata per una combinazione di fattori, dall’intrattenimento alle spiagge, che la rendono una meta turistica particolarmente popolare, specialmente per le famiglie e i giovani. Vedendo i dati di quest’anno, però, forse sarebbe meglio dire “molto amata in passato”.

In quest’estate 2025, le spiagge risultano semi deserte perché i prezzi sono saliti alle stelle. Una giornata al mare per una famiglia media, composta da quattro persone, può avere un costo elevato, tanto da superare i 250 euro. Questo rende le gite domenicali una spesa impegnativa per molte persone, che di conseguenza sono costrette a ridurne la frequenza. Se in passato era quasi un rito trascorrere ogni domenica in spiaggia, oggi per molte famiglie l’appuntamento si limita a una o due volte al mese, quando le finanze lo consentono.

A pesare sul bilancio della giornata sono diverse voci di spesa, dai trasporti ai parcheggi, fino ai costi dei pasti, degli ombrelloni e dei lettini.

Aumento sul costo dei pasti

Chi vuole trascorrere le proprie vacanze estive a Jesolo, deve fare attenzione al budget destinato ai pasti. La colazione al bar per quattro persone può costare fino a 16 euro, mentre il pranzo in uno dei chioschi diventa ancora più proibitivo: se si ordinano toast, bibite, piadine o i famosi club sandwich lo scontrino può raggiungere anche gli 80 euro. Pure l’acqua ha un costo impegnativo, in quanto le bottigliette nei chioschi costano dai 2 ai 2,50 euro, raramente 1,50 euro.

E, se si desidera concludere la giornata con una cena fuori, per una famiglia si traduce facilmente in un conto di 120-130 euro. Jesolo offre un’esperienza balneare completa, ma che non tutti possono permettersi senza fare attenzione al budget e rinunciando a qualche pasto fuori.

Prezzi dei parcheggi, lettini e ombrelloni alle stelle

Il caro vacanze in questa nota località del Veneto si fa sentire anche in altri contesti, come i parcheggi. Non solo trovare un posto può diventare una sfida, ma i costi variano tra i 7 e i 10 euro per l’intera giornata: trovare parcheggi gratuiti è diventato quasi impossibile perché sostituiti con aree a pagamento o strisce blu. Chi vuole risparmiare e prova a lasciare il proprio veicolo incustodito ai margini delle strade di campagna, rischia invece furti e atti vandalici.

A queste spese si aggiungono anche quelle degli ombrelloni e dei lettini dove, a seconda della fila, il costo varia tra i 25 e i 40 euro al giorno, e delle altre variabili che, pur non essendo necessarie per trascorrere una bella giornata di vacanza, fa comunque piacere poter usare. Queste sono i pedalò, dove un’ora costa 20 euro, e gli ingressi ai musei e alle mostre dove i biglietti si aggirano intorno ai 10 euro.

In riferimento a questa situazione, il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, dichiara che “le spiagge sono ancora alla portata, la montagna, che in questo momento soffre, costa anche di più nella media”.