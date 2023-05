AAA Cercasi Content creator: quest’isola tropicale vi sta aspettando

Fonte: iStock Aruba

Come ve lo immaginate, voi, il lavoro dei sogni? Chi ha fatto del viaggio una vera e propria missione di vita non ha dubbi: laptop da una parte e vista sulle meraviglie del mondo dall’altra. I nomadi digitali, e tutti i professionisti che possono usufruire della modalità di lavoro da remoto, possono confermare che quello che è un sogno condiviso da molti può diventare realtà.

Una realtà resa ancora più concreta da un annuncio di lavoro davvero allettante che condurrà un fortunato content creator in un’isola caraibica e sorprendente, un vero e proprio paradiso terrestre in cui vivere una delle avventure più indelebili della propria vita.

La proposta da sogno arriva da un piccolo boutique hotel situato ad Aruba, sull’isola circondata dal Mare Caraibico. La richiesta è quella di raccontare, attraverso i social network, la propria esperienza in questo paradiso tropicale in cambio di un viaggio tutto incluso. Se l’idea non vi dispiace, continuate a leggere l’articolo per scoprire come candidarvi.

Lavorare ad Aruba per un mese: la proposta del Boardwalk Boutique Hotel

Esistono luoghi che sono così belli da non sembrare reali, posti che per forme, colori e lineamenti sembrano usciti da un sogno, ma invece sono veri, e per questo ancora più straordinari. Aruba è uno di questi.

Situata a 25 chilometri dalla costa venezuelana, l’isola è un concentrato di meraviglie naturalistiche che incantano e sorprendono a ogni passo. Spiagge bianche di sabbia finissima, mare cristallino e turchese, foreste tropicali e fenicotteri rosa: un vero e proprio paradiso terrestre da raggiungere e da vivere almeno una volta nella vita.

E se non volete accontentarvi di una semplice vacanza di pochi giorni, sappiate che grazie al Boardwalk Boutique Hotel avrete l’opportunità di vivere su questo lembo di terra per un mese intero per scoprire tutte le meraviglie del posto e sperimentare la vita da local.

Questo piccolo hotel, nascosto come un segreto in unìex piantagione di cocco ad Aruba, ha aperto le candidature per il “Social Media Content Creator residency program”. La ricerca è aperta a tutti i content creator e la richiesta è quella di realizzare dei contenuti capaci di raccontare l’isola e di spiegare cosa vuol dire vivere qui.

In cambio, il candidato scelto, riceverà un mese di ospitalità sull’isola. Sono inclusi nell’offerta anche il biglietto aereo, i pasti, un auto a noleggio e una scrivania vista mare.

Fonte: Aruba Tourism Authority

Come candidarsi all’offerta di lavoro

La ricerca, come abbiamo anticipato, è rivolta a tutti i creator di talento che hanno voglia di mettersi in gioco e di raccontare tutte le esclusive esperienze offerte dall’hotel e, più in generale, da questo paradiso terrestre.

Al candidato selezionato, infatti, verrà richiesto di creare contenuti che raccontino la sua vita quotidiana presso l’hotel e la sua esperienza ad Aruba, conosciuta come la “One Happy Island” dei Caraibi, nonché come l’isola dove splende sempre il sole. A supportare la sua attività, inoltre, ci sarà il team marketing del Boardwalk.

Per candidarsi alla posizione, i content creator interessati dovranno compilare un modulo presente sul sito web del Boardwalk Boutique Hotel di Aruba. È possibile presentare la domanda entro e non oltre il 30 giugno. Il nome del candidato scelto sarà annunciato il 7 agosto, mentre il lavoro comincerà dopo l’estate. In bocca al lupo a tutti!