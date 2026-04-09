Interrail gratis con DiscoverEU 2026: come fare domanda per partire alla scoperta dell’Europa

40.000 pass ferroviari gratuiti per 18enni: requisiti, quiz di selezione e tutto quello che include DiscoverEU per viaggiare in Europa tra treni e nuove esperienze

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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Interrail gratis con DiscoverEU 2026: come fare domanda per partire alla scoperta dell’Europa
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Un treno immerso nella natura europea

C’è un’età in cui il viaggio smette di essere un’idea e diventa una traiettoria concreta, fatta di partenze, coincidenze e incontri destinati a restare e l’Interrail forse queste caratteristiche le incarna tutte. Nel 2026, quell’età coincide con i 18 anni e con un’opportunità che ha già il sapore di un rito di passaggio europeo: DiscoverEU. L’iniziativa della Commissione Europea torna infatti con 40.000 pass ferroviari gratuiti, offrendo a una nuova generazione la possibilità di attraversare il continente con uno sguardo curioso e consapevole, per vivere un’esperienza che mescola libertà e una narrazione personale da costruire, città dopo città.

DiscoverEU 2026: chi può partire e cosa include il pass

Il programma si rivolge a una platea precisa: possono candidarsi esclusivamente i giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008, cittadini o residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea o tra quelli associati al programma Erasmus+. La selezione non lascia spazio a interpretazioni e anche gli aspetti più tecnici (come l’inserimento corretto di un documento d’identità valido) diventano determinanti per l’accesso.

Ragazzi, treno
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Giovani in attesa di prendere il treno

Una volta superata la selezione, il pass DiscoverEU apre a un modo di viaggiare che richiama l’immaginario più autentico dell’Europa su rotaia. Il treno diventa il mezzo privilegiato, per una scelta sostenibile, ma anche per quella dimensione lenta e cinematografica che trasforma ogni spostamento in parte integrante dell’esperienza. Il viaggio in Interrail può durare fino a 30 giorni e si inserisce in una finestra ampia, compresa tra luglio 2026 e settembre 2027, lasciando così spazio a itinerari costruiti su misura, tra capitali famose e destinazioni meno battute.

Accanto al pass ferroviario, i partecipanti ricevono una carta sconti che amplia ulteriormente le possibilità: musei, attività culturali, trasporti locali e strutture ricettive diventano più accessibili, rendendo il viaggio non solo più sostenibile, ma anche più ricco di contenuti. DiscoverEU, in questo senso, si rivela un progetto che intreccia mobilità e formazione e che invita il giovane viaggiatore a scoprire l’identità europea attraverso il patrimonio culturale e le relazioni che nascono lungo il percorso.

Come candidarsi in pochi minuti

La candidatura si svolge interamente online, attraverso il Portale Europeo dei Giovani e richiede pochi minuti, ma anche una certa attenzione. La finestra temporale è definita con precisione: si apre l’8 aprile 2026 e si chiude il 22 aprile alle ore 12, secondo l’orario di Bruxelles. Un limite netto, che non ammette ritardi e rende essenziale arrivare preparati.

Dopo la registrazione e l’inserimento dei dati personali, il processo entra nel vivo con il quiz di selezione, da non sottovalutare. Cinque domande a risposta multipla mettono alla prova la conoscenza dell’Unione Europea e delle sue iniziative, ma è la domanda finale (quella di spareggio, basata su una stima numerica) a rappresentare il vero elemento distintivo. In un contesto in cui molti candidati raggiungono il punteggio pieno, è proprio la capacità di avvicinarsi alla risposta corretta a determinare la posizione in graduatoria.

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