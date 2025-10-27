Viaggiare in treno gratis per tutta l’Europa: torna uno speciale Interrail

Scoprite DiscoverEu, l’iniziativa dell’Unione Europea che offre ai diciottenni la possibilità di vincere pass gratuiti per esplorare l’Europa senza confini

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Pubblicato: 27 Ottobre 2025 11:05

Viaggiare in treno gratis per tutta l’Europa: torna uno speciale Interrail
Riparte l'Interrail per i viaggiatori di 18 anni

A diciott’anni il mondo sembra un orizzonte infinito: le mappe sono ancora da scrivere, i confini esistono solo per essere attraversati. È quella stessa voglia di muoversi, di perdersi e ritrovarsi che molti di noi hanno imparato a conoscere leggendo Jack Kerouac e il suo On the Road, quel desiderio universale di scoprire, viaggiare, crescere: “Niente dietro di me, tutto davanti a me, come sempre sulla strada” scriveva uno degli autori più conosciuti della Beat Generation.

Oggi, quella spinta torna a vivere in una delle iniziative più amate dai giovani: l’Interrail. L’Unione Europea ha annunciato il ritorno ufficiale dell’Interrail gratuito per i diciottenni, attraverso il programma DiscoverEu, per celebrare i quarant’anni dell’Accordo di Schengen, quello che ha reso possibile viaggiare attraverso l’Europa senza frontiere interne.

Dal 30 ottobre al 13 novembre, i ragazzi che compiono o hanno compiuto diciotto anni nel 2025 potranno candidarsi per ricevere un pass gratuito, ossia un biglietto unico per esplorare il continente in treno.

L’Interrail, viaggi gratuiti in Europa per i giovani

Chi verrà selezionato potrà viaggiare da uno a trenta giorni, a partire dal 1° marzo 2026, utilizzando quasi esclusivamente treni in seconda classe o economy. Solo chi vive su isole o in zone particolarmente remote potrà usufruire di altri mezzi per i tragitti iniziali e finali.

Per l’Italia sono previsti 4.888 pass gratuiti, una quota considerevole che permetterà a migliaia di ragazzi di salire su un treno e attraversare confini che, almeno per un mese, smetteranno di esistere. Oltre al biglietto, i vincitori riceveranno anche una carta di sconto per alloggi, eventi culturali, attività sportive e trasporti locali (non inclusi nel pass principale).

E perché l’esperienza sia anche condivisione, DiscoverEu offre la possibilità di viaggiare in gruppo fino a quattro persone. Tutti i membri devono rispettare i requisiti, ma sarà sufficiente che uno, il cosiddetto capogruppo, presenti la candidatura e risponda al quiz di selezione. Chi si ritira non può essere sostituito, ma gli altri potranno partire comunque. Inoltre, è possibile aggiungere compagni di viaggio maggiorenni, purché si paghino le proprie spese.

Come partecipare alla selezione

L’iniziativa è riservata ai diciottenni: potranno candidarsi tutti i nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, purché non abbiano già partecipato a precedenti edizioni del programma. È necessario inserire il numero di carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno, il che consente anche ai cittadini non europei residenti regolarmente in un Paese Ue di partecipare. DiscoverEu è aperto ai cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea, ma anche di Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia, grazie alla loro adesione al programma Erasmus+.

Per completare la candidatura è previsto un quiz online composto da cinque domande a risposta multipla e una di spareggio. In caso di candidatura di gruppo, sarà sufficiente che lo compili il capogruppo. I pass verranno distribuiti in base a un sistema di quote nazionali: la Germania ne ha 6.837, la Francia 5.540 e l’Italia 4.888.

Un’occasione unica per esplorare l’Europa con un solo biglietto, da Lisbona a Varsavia, da Berlino ad Atene, e sentirsi finalmente “on the road”.

