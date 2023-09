Nel 2024 ci sarà la più grande eclissi di sole totale. Dove ammirarla

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Eclissi solare totale 2024: quando e dove ammirarla

Capolavori firmati da Madre Natura, opere d’arte e d’architettura, monumenti storici e iconici, e poi ancora culture, tradizioni e storie: questi sono alcuni dei motivi principali che ci spingono ogni giorno a viaggiare in lungo e in largo per il globo, ma non sono gli unici. Sono moltissime, infatti, le persone che si mettono in cammino per ammirare, da posizioni privilegiate, quello che succede sopra le nostre teste e per toccare con mano tutta la magia dei grandi fenomeni astronomici.

La tendenza dell’astroturismo, affermata ormai da anni, vede ogni anno migliaia di persone spostarsi da una parte all’altra del mondo per l’osservazione astronomica. Cieli stellati, eclissi, aurora boreale e sole di mezzanotte: questi sono solo alcuni degli show del cielo che si sono trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche, alle quali poi si aggiungono anche eventi unici e straordinari.

Ed è proprio di un evento incredibile che vogliamo parlarvi oggi, di quell’eclissi solare totale che attraverserà il Nord America il prossimo aprile, già ribattezzata come Great America Eclipse, e che incanterà lo sguardo di migliaia di persone con uno spettacolo unico e irripetibile. Ecco come e quando ammirarla.

La grande eclissi solare del 2024

È previsto nel 2024, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del cielo. Stiamo parlando dell’eclissi solare totale che si verificherà nei cieli dell’America settentrionale, sopra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. Si tratta di un fenomeno ottico-astronomico piuttosto raro che si verifica solo quando il Sole, la Luna e la Terra si trovano perfettamente allineati tra il piano equatoriale celeste e quello dell’eclittica.

Quando questo accade è magia: la parte del disco solare, nel caso dell’eclissi totale, viene coperta completamente facendo sprofondare il cielo e la terra nel buio. Ed è quello che succederà il prossimo anno in moltissime città del Nord America dove cittadini e viaggiatori potranno assistere alla grande eclissi, l’ultima fino al 2045.

Se non volete perdervi questo evento celeste, iniziate a programmare già da adesso il vostro prossimo viaggio. Ecco le destinazioni migliori da raggiungere.

Come e dove ammirare l’eclissi solare totale

I numeri che raccontano questa eclissi sono un preludio alla sua straordinarietà. La Great America Eclipse, infatti, sarà la prima visibile in Canada dal 26 febbraio del 1979 e la prima in Messico dal 1991. Negli Stati Uniti, invece, il fenomeno mancava dall’agosto del 2017. Lo spettacolo è imperdibile, anche e soprattutto perché non si replicherà nel cielo americano fino al 2045.

L’appuntamento è previsto l’8 aprile del 2024 e il fenomeno riguarderà il Messico, gli Stati Uniti, il Texas, il Maine e il Canada. Uno dei luoghi migliori da raggiungere la prossima primavera, per assistere allo show, è Cleveland, la grande città dell’Ohio situata sulle sponde del lago Eri. A questa si aggiungono anche Mazatlán e Durango in Messico, Dallas e Austin in Texas, Indianapolis in Indiana e Montréal in Canada. Quale occasione migliore, se non questa, per scoprire alcuni dei luoghi più iconici dell’America settentrionale?

L’eclissi solare totale si manifesterà intorno alle 13.18 (ora locale in Messico) e durerà poco più di 4 minuti. Ma quelli saranno sufficienti a immortalare con lo sguardo uno spettacolo naturale unico.