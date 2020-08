I luoghi migliori da cui osservare le prossime eclissi totali

editato in: da

Sembra proprio che da qui, ai prossimi anni, il cielo abbia deciso di regalarci spettacoli incredibili, i più belli da osservare a testa in su. Ci aspettano, infatti, nell’arco del prossimo decennio, diverse eclissi solari davvero magiche e suggestive; attenzione però, alcune di queste saranno visibili ad occhio nudo solo in alcune Nazioni.

Se non volete perdere lo spettacolo più atteso dell’anno, segnate queste destinazioni per pianificare un viaggio vista cielo senza eguali.

C’è sempre un buon motivo per visitare l’Antartide: i pinguini, il panorama suggestivo e primordiale e l’eclissi. Il 4 dicembre 2021, infatti, dal Paese si potrà ammirare una delle più belle eclissi solari di sempre.

Nel 2023, invece, la luce si spegnerà ad aprile, esattamente il 20, e per ammirare al meglio l’eclissi solare totale gli esperti consigliano di raggiungere l’Australia. Lo spettacolo del cielo sarà infatti visibile, per solo un minuto e mezzo, da Timor Est e da Papua Occidentale. Dopo aver lasciato la terraferma, il cono d’ombra si sposterà verso nord-est, tra le isole dell’Oceano Pacifico occidentale e l’Oceano Indiano; in nessuna città sarà possibile osservare l’evento.

Il 2024 sarà l’anno del Nord America: dopo la grande eclissi americana dell’agosto del 2017, questa è una data davvero imperdibile. L’8 aprile, infatti, ci sarà un eclissi totale della durata di quattro minuti e 28 secondi e interesserà diverse città: Mazatlán e Durango in Messico, Dallas e Austin in Texas, Indianapolis in Indiana, Cleveland in Ohio e Montréal in Québec.

Anche l’Europa avrà i suoi spettacoli da ammirare a testa in su, ma ci vorrà qualche anno per vederli: il 12 agosto del 2026, infatti, l’eclissi solare totale attraverserà il Vecchio Continente passando per le grandi città europee come Roma, Londra e Parigi. L’Islanda resta però la nazione migliore per osservare la totalità dell’eclissi, Reykjavík è infatti la città dove il fenomeno apparirà visibile nella sua totalità.

Gli spettacoli, per il momento, si concluderanno il 2 agosto 2027 con un’eclissi solare totale che oscurerà il Nord Africa. Sei minuti e 23 secondi di magia pura da osservare a testa in su: osservare il Sole scomparire dal cielo sopra il suggestivo Nilo o davanti alla magnificenza delle piramidi vi lascerà senza fiato.