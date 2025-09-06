Il 7 settembre torna la Giornata del Panorama del FAI: eventi, passeggiate, concerti e visite guidate in 16 luoghi simbolo dei paesaggi italiani

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Matteo Cupella-FAI Suggestivo scorcio di Villa Rezzola, Lerici

Domenica 7 settembre torna la Giornata del Panorama, l’iniziativa ideata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in collaborazione con Fondazione Zegna, che quest’anno spegne dodici candeline. Dal 2014, rappresenta un appuntamento atteso per chi ama riscoprire i paesaggi italiani, non solo come patrimonio naturale e culturale, ma come esperienza sensoriale capace di evocare emozioni, ricordi e legami profondi con i territori.

Il paesaggio, infatti, non è soltanto ciò che lo sguardo abbraccia in un colpo d’occhio, ma è costellato di profumi, colori, suoni che si intrecciano a memorie collettive e personali. È l’identità stessa di una comunità che prende forma nei secoli e si trasmette come eredità preziosa alle generazioni future. Con tale spirito il FAI invita ancora una volta a fermarsi, osservare e lasciarsi sorprendere dalla varietà di scenari che punteggiano l’Italia, dalle montagne alle coste, dalle città d’arte ai borghi, fino alle isole e alle aree naturalistiche più remote.

16 luoghi che raccontano l’Italia

La dodicesima edizione coinvolgerà quindici Beni del FAI, distribuiti in nove regioni, ai quali si aggiunge l’Oasi Zegna di Trivero Valdilana, simbolo del progetto di valorizzazione ambientale voluto da Ermenegildo Zegna.

Dal Castello e Parco di Masino in Piemonte all’Abbazia di San Fruttuoso in Liguria, da Palazzo Moroni a Bergamo alla Baia di Ieranto in Campania, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire angoli di bellezza ricchi di storia, natura e cultura. In più, oltre all’incanto del panorama che lo abbraccia, ogni sito offrirà attività pensate per immergersi appieno nell’esperienza.

Esperienze tra natura e cultura

La Giornata del Panorama propone esperienze immersive che spaziano dalle passeggiate ai trekking al tramonto, dalle escursioni marine ai laboratori creativi.

Nei vari siti saranno, infatti, organizzati percorsi guidati con esperti ambientali, racconti sulla trasformazione dei paesaggi, momenti di musica e persino attività didattiche dedicate alle famiglie. Ogni luogo diviene così un palcoscenico in cui osservare il panorama da lontano o esplorarlo da vicino, con sguardo curioso e consapevole.

Le proposte più suggestive

In particolare, alcune esperienze promettono di restare impresse a lungo.

Ad esempio, a Lerici, il giardino di Villa Rezzola regalerà affacci da sogno sul Golfo dei Poeti, mentre a Levanto, dal Podere Lovara, gli occhi spazieranno lungo un sentiero che collega idealmente la costa toscana con la Costa Azzurra.

A Bergamo, invece, un itinerario tra il giardino all’italiana di Palazzo Moroni, i Colli e l’Orto Botanico, permetterà di osservare “quattro panorami” che raccontano l’identità della città.

In Veneto, a Luvigliano di Torreglia (in provincia di Padova), sono previste visite guidate dedicate al paesaggio dei Colli Euganei, che circonda Villa dei Vescovi in un perfetto equilibrio tra natura, arte e architettura. In programma anche passeggiate nel Brolo, tra vigne e alberi da frutto, con approfondimenti sul vino naturale prodotto proprio all’ombra della dimora.

Martina Vanzo-FAI

In Campania, la Baia di Ieranto regalerà l’occasione di vivere il paesaggio marino con maschera e pinne o in kajak, ed esplorare il dialogo tra costa e fondali, a Tivoli la natura selvaggia di Villa Gregoriana diventerà lo scenario di un laboratorio fotografico itinerante, mentre in Trentino, al Castello di Avio, i più piccoli saranno coinvolti in attività legate alla vendemmia.

Paesaggi che si trasformano in emozione

Non mancheranno momenti più contemplativi, come il concerto all’alba all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, in omaggio alla poesia leopardiana, o gli eventi musicali ospitati all’Oasi Zegna.

A Magnano, invece, sarà l’arte a interpretare il paesaggio con una lezione di acquerello all’aperto, mentre in Sardegna, tra i sentieri della Batteria Militare Talmone, i bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro per scoprire la flora e la fauna tipiche del luogo.