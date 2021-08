George Clooney trasloca nella meta più cool del Portogallo

editato in: da

Addio Laglio? Forse è solo un arrivederci per George Clooney che, secondo alcune fonti, avrebbe deciso di trascorrere le prossime vacanze in Portogallo, dove sta per acquistare una proprietà nella località più cool del Paese.

L’attore e produttore statunitense si è infatti innamorato della spiaggia di Comporta a Melides, nel Comune di Grandola, dove sta sorgendo uno splendido e lussuosissimo resort per vip chiamato Costa Terra Golf & Ocean Club.

Il resort comprenderà 146 ville (una delle quali sarà abitata dalla famiglia Clooney), 29 residence, un centro wellness e un campo da golf.

Del resto, come non innamorarsi di un luogo così incantevole come Comporta, un paradiso tra l’oceano e le risaie, circondato dune di sabbia e pinete a Sud di Lisbona.

Un luogo unico, dove riconnettersi con la natura. Se per qualcuno le palafitte dei pescatori ricordano alcuni luoghi dell’Asia, per altri le magnifiche spiagge di sabbia bianca affacciate sullo scuro oceano ricordano gli elegantissimi Hamptons, anche se Comporta possiede un ambiente assolutamente unico e inimitabile.

Clooney non è il solo ad aver deciso di investire in Portogallo. Oltre a lui anche il collega John Malkovich, ma anche Monica Bellucci, il calciatore Eric Cantona e lo stilista re dei tacchi a spillo Christian Louboutin, tutti pronti a trasformare le spiagge portoghesi nel nuovo “place to be”.

Se finora il Portogallo aveva attirato, oltre ai tantissimi turisti, in quanto considerata meta low cost, numerosi pensionati, grazie alle condizioni vantaggiose applicate a chi ha scelto questo Paese per trascorrere serenamente gli ultimi anni di vita, ora vedrà un boom di super ricchi arrivare nelle zone più belle ed esclusive.

Il resort dove andrà in vacanza Clooney sarà pronto entro il 2022, quindi c’è ancora tempo per convincere George a restare più a lungo in Italia.