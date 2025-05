La quinta edizione del Genova Design Week cresce e porta l'evento oltre al centro storico, coinvolgendo la Darsena e Sestri Ponente: gli eventi da non perdere

Non solo Milano punta l’attenzione verso arredo, arte e design, anche il capoluogo ligure propone un evento imperdibile. Dal 21 al 25 maggio Genova veste i panni di un laboratorio di creatività diffusa con Genova Design Week. Quinta edizione dopo quattro di successi: il programma prevede oltre 140 eventi, 120 esposizioni e nuove location per conquistare local, turisti e visitatori espandendosi fino a Sestri Ponente.

Genova Design Week 2025: il tema

Genova diventa palcoscenico di un evento che cresce anno dopo anno, l’edizione 2025 dal 21 al 25 maggio terrà compagnia con esposizioni in palazzi storici, talk con architetti di fama, installazioni immersive e iniziative aperte al pubblico con cinque giorni fittissimi di opportunità.

Cuore pulsante dell’edizione? Il centro storico di Genova che si trasforma in un palcoscenico con esposizioni di tantissime tipologie. Tra le novità più attese, però, l’estensione degli eventi raggiungendo la darsena e Sestri Ponente.

Il tema portante è la Materia. Si intende come elemento progettuale, narrativo ed espressivo. Per questo designer, aziende e artigiani proveranno ad esplorare e mostrare nuove sperimentazioni con materiali tradizionali ma anche più innovativi.

L’idea è quella di sfruttare un linguaggio contemporaneo capace di dialogare con il paesaggio urbano, la memoria collettiva e l’ambiente. installazioni e progetti distribuiti in tutta la città mostreranno come ogni scelta materiale possa riflettere una visione etica e sostenibile del futuro.

Gli eventi da non perdere

Tanti gli eventi da non perdere in calendario, tra i principali ci sono:

Mani e Materia . L’approfondimento sul design inconsueto tra centro storico e molo vecchio per esplorare il valore delle tecniche manuali e della trasformazione artigianale;

. L’approfondimento sul design inconsueto tra centro storico e molo vecchio per esplorare il valore delle tecniche manuali e della trasformazione artigianale; Mostra best houses design selection . All’interno della sala delle Grida alla Borsa Valori va in scena l’esposizione dedicata all’architettura residenziale monofamiliare con una riflessione sullo spazio domestico;

. All’interno della sala delle Grida alla Borsa Valori va in scena l’esposizione dedicata all’architettura residenziale monofamiliare con una riflessione sullo spazio domestico; Librinfestival . All’interno del complesso di Santa Maria di Castello prende vita l’edizione Festival del Tempo intrecciando poesia, arte e riflessione ecologica;

. All’interno del complesso di Santa Maria di Castello prende vita l’edizione Festival del Tempo intrecciando poesia, arte e riflessione ecologica; Design festival talk. Dal 21 maggio Architerror con Massimo Adiasi per analizzare il lato oscuro dell’architettura passando per il 22 maggio a RBW con Luigi Priano, Raffaella Parodi e Gabriel Fagundes che propongono una riflessione sull’etica del progetto Renzo Piano Building Workshop e non meno importante Mario Cucinella che tratterà il tema della sostenibilità.

Concorso Flussi Creativi

Uno dei pilastri della Genova Design Week resta l’attenzione ai nuovi talenti. Il concorso Flussi Creativi accoglie 25 progetti di designer Under 35, distribuiti in 13 sedi espositive all’interno di atrii poco conosciuti del centro storico. Il tema “Less is Design” invita i giovani creativi a ripensare la complessità con semplicità ed efficacia.

Una giuria qualificata, composta da accademici e architetti, selezionerà i progetti più significativi, che saranno successivamente esposti all’ADI Design Museum di Milano. La premiazione si terrà il 24 maggio in piazza San Lorenzo, sottolineando il legame tra il talento emergente e il patrimonio storico della città.

Genova design week in Darsena

Oltre al centro storico, come abbiamo accennato, Genova punta gli occhi sulla Darsena. Il porto antico della città ligure vedere sorgere Container 02, un progetto interamente al femminile curato da Simona Finessi. Vengono coinvolte 21 progettiste per sviluppare un itinerario che unisca porto, mare e architettura. Una micro-narrazione supportata da sponsor e partner che rende la Darsena un museo temporaneo.

Genova design week a Sestri Ponente

Sestri Ponente è un quartiere di Genova coinvolto nella Design Week grazie al progetto Design Radar. Partendo proprio da via Sestri si realizza un corridoio di design di circa 700 metri di lunghezza con sei boe espositive progettate da Studio Superluna. Le installazioni dialogano con le “ninfee” Annie, sedute-scultura che creano spazi di sosta lungo il percorso e idealmente collegano centro e periferia.

La scelta di Genova come sede della Design Week non è casuale. La città, con il suo ricco patrimonio storico e la sua apertura verso le sfide contemporanee, offre un contesto unico in cui il design può diventare agente di rigenerazione culturale. Tra i vicoli del centro e le visioni di futuro nei quartieri periferici, il capoluogo ligure racconta questo settore rendendolo uno strumento di connessione tra memoria e cambiamento.