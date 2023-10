Viaggi di nozze: la classifica delle 10 destinazioni migliori

La luna di miele è il viaggio di una vita: che siate alla ricerca di emozioni forti oppure di una meta più rilassante, lo studio di Bounce ha rivelato le migliori destinazioni nel 2023/2024 prendendo in esame fattori tra cui meteo, hotel romantici, ristoranti, attività per coppie, prezzi medi delle strutture ricettive. In decima posizione troviamo così Chiang Mai, la città principale della Thailandia settentrionale, che vanta centinaia di templi buddisti riccamente decorati, mercati tradizionali, paesaggi epici e un’atmosfera indimenticabile. (Nella foto, Chiang Mai, Nord Thailandia).