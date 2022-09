Le valli più belle d’Italia durante l’autunno

Escursioni nella natura che cambia forma e colori, con lo sguardo che si sorprende e commuove per la bellezza che fa capolino a ogni scorcio. L'autunno è una stagione che invoglia a fare lunghe passeggiate all'aria aperta, per godere di un sole ancora tiepido e piacevole e scoprire luoghi e paesaggi che in questo periodo diventano ancora più belli. La nostra ricetta per fare il pieno di energia ed emozioni è un viaggio rigenerante tra le valli più belle d'Italia in questa magica stagione. Seguiteci. (In foto, la Val di Funes)