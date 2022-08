No, non è la Finlandia: sono questi i Paesi più felici del mondo

Se non è facile rispondere alla domanda "Cos'è la felicità?", la società di hotel e pacchetti turistici Club Med ha provato a dare una risposta classificando le destinazioni per le vacanze più felici in base a fattori quali livello di inquinamento, prezzo di una pinta di birra, sicurezza personale, centri termali, attività all'aperto, cordialità LGBTQ+ e molti altri. In decima posizione troviamo Rio de Janeiro, quella che può essere considerata la capitale culturale e turistica del Brasile dove "la noia non esiste". (Nella foto, Rio de Janeiro).