La nuova classifica dei grattacieli più belli del mondo

Emporis, società di data mining con sede ad Amburgo, anche quest'anno ha stilato la classifica dei nuovi grattacieli più belli del mondo nell'ambito del prestigioso premio Skyscraper Award: una giuria di esperti a livello internazionale è chiamata a scegliere tra 600 edifici. In decima posizione troviamo il grattacielo della Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), una delle principali banche del Canada, premiato, oltre che per la bellezza, anche per la sostenibilità ambientale. (Nella foto, sede della CIBC, Toronto).