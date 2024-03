La nuova classifica delle 10 migliori città d’Europa in cui vivere: l’Italia c’è

L'Europe's Best Cities Report 2024 è l'indagine condotta da Resonance su 180 città europee, per scoprire quali sono le migliori in cui vivere. La classifica si basa su tre indici: vivibilità, piacevolezza (intesa come attrazioni ed esperienze di divertimento e culturali) e prosperità. Nella Top 10 svettano anche due italiane, e la prima si trova proprio al decimo posto. Si tratta di Milano, la capitale degli affari: salendo di diverse posizioni rispetto allo scorso anno, si aggiudica un ottimo risultato soprattutto per la facilità con cui ci si può spostare in bici.