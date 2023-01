Le mostre imperdibili da vedere nel 2023 in Italia

Per gli amanti dell'arte, una selezione di mostre da non perdere in Italia nel 2023, a partire da "Arte Laguna Prize", presso lo straordinario spazio dell'Arsenale Nord di Venezia. Dall'11 marzo al 16 aprile 2023, saranno esposte 240 opere, di altrettanti artisti provenienti da oltre 50 Paesi, finalisti della 16ᵃ e 17ᵃ edizione, che dal 2021 si svolge ogni due anni. (Nella foto, Robert Olivier, Anthropocène, 2017).