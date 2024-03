Le migliori 10 mete low cost in cui vivere: la classifica

Se siete in cerca di destinazioni straordinarie, dove è possibile vivere una vita più sana e felice, spendendo meno, l'Annual Global Retirement Index del 2024, stilato da International Living, è la classifica che fa per voi. Basata su centinaia di opinioni ed esperienze reali, che non hanno quindi una metodologia scientifica, lasvela iAl decimo posto si piazza la Colombia . Sceglierla significa dedicarsi a numerose attività all'aperto, riserve naturali, festival ed eco-tour. Nelle città più piccole si può vivere bene a partire da mille euro al mese, mentre ne servono circa 2 mila in quelle più popolari come Medellin. A Bogotá, la capitale, si possono trovare invece alloggi per circa mille euro al mese. Uno dei più grandi vantaggi di andare in pensione in questa meta è anche la facilità di spostamento da una regione all'altra, oltre a un'assicurazione sanitaria accessibile e conveniente. (in foto, Bogotà)