Giornate Europee del Patrimonio 2022: i luoghi da visitare in Italia

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 si celebrano le: una lunga serie di appuntamenti che si svolgono in tutta Italia (e non solo!), con aperture straordinarie nei musei e visite guidate alla scoperta dei luoghi della cultura. Il tema di quest'anno è "Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro", e sono moltissime le realtà che hanno aderito all'iniziativa. Spicca, tra gli altri, il, ospitato all'interno dell'imponente Mole Antonelliana . Si può partecipare ad un'interessante visita guidata e, nella giornata di domenica, avere accesso al museo alla cifra simbolica di 1 euro.