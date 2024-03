Giornata Nazionale del Paesaggio: quali sono i più belli d’Italia

Il 14 marzo ricorre la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura per valorizzare il patrimonio storico, naturalistico e culturale d'Italia. Quali sono alcuni dei luoghi più belli da visitare in quest'occasione? Partiamo dal sito archeologico di Metaponto (in foto), dove sono situati i resti di un'antica colonia greca del VII secolo a.C.: oltre ad ammirare le rovine, a poca distanza si trova un bellissimo museo che ci permette di fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo.