È ufficialmente arrivata l’estate: quali isole d’Italia visitare

Vacanze in Italia? La scelta potrebbe ricadere su una delle numerose, e spettacolari, isole del territorio per fare il pieno di mare, natura e relax. Paradiso terrestre per l'estate è, senza dubbio, l'Isola d'Elba, perla del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, oasi di verde e d'azzurro dalle spiagge dorate, le terrazze sul mare e i paesini arroccati: un'emozione da vivere minuto per minuto. (Nella foto, vista aerea di Portoferraio, Isola d'Elba).