La classifica delle spiagge più belle d’Europa per il 2023

Che cerchiate spiagge segrete, selvagge oppure attrezzate, la nuova classifica da tenere d'occhio è quella stilata da European Best Destinations che, basandosi sui voti degli utenti, ha selezionato. Nella, troviamo anche due reginette delle vacanze italiane. Una occupa il decimo posto, ed è la splendida, in Sicilia, la più bella caletta della Riserva dello Zingaro , nonché la più grande e frequentata. La si raggiunge dopo appena 700 metri di cammino, dall’ingresso Nord della Riserva, lato San Vito Lo Capo. Un angolo di paradiso circondato dalla natura, con acque cristalline e immerso nel sole. (in foto, Cala Tonnarella dell'Uzzo)