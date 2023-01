La classifica dei 10 nuovi Paesi più sicuri del mondo

Quali sono i Paesi più sicuri del mondo nel 2023? Ce lo svela l'ultimo sondaggio di "Numbeo", il più grande database di informazioni aggiornate e tempestive relative alle condizioni di vita nelle varie parti del pianeta. La ricerca si è basata su dati riguardanti qualità della vita, indicatori abitativi, tassi di criminalità percepiti, qualità dell'assistenza sanitaria, qualità dei trasporti e altre statistiche. Al decimo posto tra i Paesi considerati più sicuri troviamo il Bahrein (o Bahrain), un piccolo Stato situato su un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico, definito “il regno dei due mari”, noto per il suo petrolio e per le sue perle, e sede di molte grandi strutture nella capitale Manama, tra cui il Bahrain World Trade Center e il Bahrain Financial Harbour. In particolare, si distingue per un indice di criminalità pari a 24.0 e un indice di sicurezza pari a 76.0. (In foto, skyline di Manama, capitale del Bahrein)