I borghi della Valle d’Aosta da visitare adesso

Le giornate sono ancora belle, ma non più afose, e la natura ci offre colori spettacolari: è l'autunno, la stagione perfetta per chi ama andare alla scoperta di piccoli borghi meravigliosi. E in Valle d'Aosta ce ne sono davvero tanti, a partire dal grazioso villaggio di Fontainemore (in foto). Adagiato lungo il corso del torrente Lys, ha un antichissimo ponte medievale che congiunge le due sponde, ed è una vera attrazione turistica.