Agosto, per noi italiani, è il mese delle ferie per eccellenza e, soprattutto, del mare. Per questo motivo, noi di SiViaggia abbiamo selezionatoche sono al di fuori dei nostri confini nazionali, e più precisamente in Europa. La prima meta che vi suggeriamo è Milos (in foto), una splendida isola greca che è una sorta di paradiso lunare baciato dal mare (limpido e bellissimo).