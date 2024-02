Le 10 spiagge più belle del mondo: la classifica

L'annuale classifica stilata da TripAdvisor ci rivela quali sono le spiagge più belle al mondo, dei veri paradisi in Terra dove godersi rilassanti ore al sole o adrenaliniche avventure in acqua. Al decimo posto troviamo Playa de Varadero (in foto), una lunga lingua di sabbia candida che si dipana per oltre 20 km sull'isola di Cuba, nella provincia di Matanzas. Si tratta di una rinomata meta turistica, dove possiamo trovare stabilimenti attrezzati, hotel e ristoranti di ogni tipo.