Le 10 destinazioni più popolari al mondo secondo Tik Tok

Gli influencer di viaggio di Tik Tok, o "TravelTokers" offrono suggerimenti a 360 gradi, dalle meraviglie di nicchia fino alla preparazione delle valigie. Ma quali sono le destinazioni di viaggio più popolari su Tik Tok al momento? La società di deposito bagagli Bounce ha esaminato 140 città in tutto il mondo e le ha classificate in base al numero totale di volte in cui erano state visualizzate sul social. In decima posizione troviamo Madrid, la capitale e città spagnola con più visitatori, che su Tik Tok ha ottenuto 16 miliardi di visualizzazioni. (Nella foto, Madrid).